LINE退群太傷感？女嘆「回憶就消失」　網揭1差異：超爽

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有免費和付費貼圖可以使用，讓聊天情境更為生動，也近日一名女網友在網路上分享自己認為「LINE退群太傷感」，但許多網友看完後卻紛紛點出1差異，直言「退了超爽」，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「我不退群」的文章表示，「我是一個很重視聊天紀錄的人，哪怕只是臨時創的慶生群或是為期兩天的營隊群，在生日派對後／營隊結束後，我還是會繼續待在群組裡，我不會主動退群」，但原PO也指出「我也知道有一派人是會主動退的（甚至是秒退）」，而他們給原PO的理由是「促使這個群組誕生的那個事件已經過去了，這個群已經沒意義了，留著也沒用。而且留很多群組看起來很亂很煩」。

但原PO卻對此感嘆，「在我眼中，群組的存在某種程度上是象徵著那個／事件那段回憶／那份快樂的存在。如果我退出了，群組便會自動解散，那麼這段記憶也將從我的大腦裡跟著消散。我是不會退的，因為我想留住這個群組，又或者說留住那些回憶」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有人揭露了「退不退LINE群」的關鍵1差異，留言區蓋起高樓。