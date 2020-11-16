泰國創意超狂！扮裝網紅挑戰「后翼棄兵」 網友看了超餓

▲一位以低成本扮裝在網路走紅的泰國網紅也搭上熱潮，以「炸雞」惡搞模仿女主的招牌髮型，讓網友笑瘋，大讚「超有才」。（圖片來源：IG @framsook_lek_lek）

Netflix 美劇《后翼棄兵》在全球掀起炫風，劇中女主的穿搭也成為網友討論焦點。一位以低成本扮裝在網路走紅的泰國網紅也搭上熱潮，以「炸雞」惡搞模仿女主的招牌髮型，讓網友笑瘋大讚「超有才」。

泰國最知名的扮裝網紅應該非「Lowcostcosplay」莫屬，他擅長以低成本的生活物件玩cosplay，近期更創意扮演鬼滅之刃中的各種角色而再度爆紅。不過，其實泰國還有另一名相當具有人氣的低成本女coser，那就是棉花糖女孩Benjaphorn Chetsadakan。她原本經營一間大尺碼女裝服飾店，在經營網路社群時為了更吸引顧客注意而開始發揮創意大玩cosplay，沒想到因此一砲而紅，成為一名知名coser。

向來不諱言自己大尺碼身材的她，經常以「食物」作為扮裝靈感來源，比如她最知名的代表作之一就是扮演金正恩，一臉嚴肅的站在香腸攤前「受訪」，這次更把「炸雞」固定在頭上還原《后翼棄兵》女主的金褐色捲髮，讓網友大讚她的創意。她還將把炸雞取下的照片公開，讓網友一窺扮裝過程。

她也曾扮演過經典的碧昂絲孕照，只是她不需懷孕，只要大方露出肉肉的肚子就能扮演到位，充分展現她的創意與自信，還有自嘲的幽默感。歌手泰勒絲在頒獎典禮上穿著亮片裝致詞的一幕也難不倒她，只要在「鋁箔紙」畫上網格剪裁成服飾，手上隨便拿瓶醬油就能完美辦到。