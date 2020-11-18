噴香水學問大！專家：別直接碰皮膚　「這部位」更要注意

現代人十之八九都會噴香水，不管是正式或非正式的場合都有，對於某些人來說，香水甚至就像是件華麗的衣服一樣，既能展現個人魅力，又可隱蔽自身體味。一般來說，我們都會將香水噴在手肘與後頸部等地方，不過，你知道噴香水應該留意哪些事嗎？近日「毒理學權威」招名威教授就在臉書分享「香水正確的使用方法」，他建議，香水別直接噴灑在皮膚上，尤其是「腋下」。

招名威在臉書談及噴香水的學問，他表示，所有市售香水都不建議直接噴到皮膚上，因為無論標榜多天然的成分，它們依舊是化學物質，噴多了，保證不會有好處。且對於皮膚較敏感者，噴過香水後，不小心在陽光下稍微多曝曬一下下，就會出現過敏、發癢、紅腫與色素沉澱的狀況，這是一種「皮下發炎」現象，簡稱「光敏感」反應，嚴重者甚至會有接觸性皮膚炎，以及眼睛、上呼吸道不適、鼻塞的情形。

另外，網路謠傳，把香水噴灑在腋下，就可以遮蓋住惱人的體味，其實大家可以做個實驗，「你把香水拿去噴垃圾桶，你覺得你會聞到什麼味道？就是香味加上臭味的第三種味道！」招名威解釋，由於香水的化學結構和垃圾臭味的化學結構是獨立個體，在空氣中香水味不會去影響臭味，但這兩種結構卻可以在我們的鼻腔黏膜上一起達到「協同作用」，產生一種既非香味，也非原本臭味的第三種味道。