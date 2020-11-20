鬼滅風波後首露面！鍾明軒喊「享受被罵」　酸爆其他網紅

▲鍾明軒日前因《鬼滅》風波，引來不少罵聲，對此，他18日也首度更新影片，並直言「很享受被罵的過程」。（左圖／翻攝自鍾明軒YouTube／右圖，翻攝自鍾明軒臉書）

網紅鍾明軒日前因為電影《鬼滅之刃劇場版：無限列車》中文版配音合作遭取消，出面痛罵木棉花公司，並詛咒公司盡快倒閉引發爭議，隨後鍾明軒也拍影片道歉，表示自己的言詞過於偏激。事隔多日，鬼滅風波已逐漸退燒，鍾明軒也在18日上傳影片，更新YouTube頻道，並直言「很享受被罵的過程」，同時也酸爆其他網紅。

鍾明軒在YouTube影片《今日讚美廠商》中，一開始仍維持他獨具一格的開場白向觀眾問好，接著表示，有follow他最近新聞的人都知道，「我最近被罵很慘」，不過他卻「很享受被罵的過程」，他很懷念，但是他也想藉此「機會教育」一下。

他提到，因為現在網路上的風向，有百分之70的人都在攻擊他。也許有些人會因為大部分的人都攻擊他，所以就馬上改變自己的觀念、改變自己的立場，接著再「融入大眾、屈服於自己」，他表示，「在這邊我就機會教育一下，我看了非常多攻擊我的留言，在這邊『我還是沒有要理會』，因為他們攻擊鍾明軒，那是他們的事情，『不關我的事欸』」。

他說道，自己觀察到有非常多的網紅，把他這次的事件（鬼滅風波）當成主題拍成他們自己的影片，「講白一點就是在『蹭我熱度』」，但他認為蹭熱度本身也沒什麼不好，因為他本人也很愛蹭，但他只有一個「要求」。