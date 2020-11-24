男爆衰一整年！整理房間嚇壞「哪來的紅包」　內行揭真相

貼文一出，網友紛紛回應「好像是壓轎金耶？」、「壓轎金+1」、「感覺是壓轎金或是神明賜給信眾洗淨用的金紙，這種是壽金，簡單說是神明用的金紙，不是銀紙，所以無需想太多」、「應該是壓轎金，祈求霉運消退在金爐化掉或許好運就來了」、「這是壓轎金，無關你的運勢啦」、「沒什麼，到土地公廟向土地公報備一下，到金爐化掉就好了」。

而根據《保庇NOW》曾報導，壓轎金即是在神明出巡、遶境和進香時，每當神轎停駕、駐駕，轎班人員便會遞上預先準備的長板凳，並在鑾轎與板凳之間墊金紙，再取下轎棍即完成停駕，這個墊在鑾轎下的金紙即為我們所知的「壓轎金」，當要再次出發時，轎班人員或停駕地點的主人就會將壓轎金分送給信眾，將媽祖的庇佑、靈力分享給大家。

壓轎金有祈福、避凶的功用，將壓轎金帶回家後可裝進紅包袋內，供奉於自家神桌上，沒有神桌也沒關係，找乾淨的地方妥善保管即可；若想祈求平安可將壓轎金張貼於家門口，或是放在車子上、枕頭下，若大人或孩子受到驚嚇，可將壓轎金化於水中擦身體，做簡單的「收驚」儀式。（編輯：張嘉哲）

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