搭上鬼滅熱！警局「撐柱」打擊酒駕　眾見1細節：辛苦了

▲粉絲專頁《TCPB局長室》搭上此波鬼滅熱潮，PO出一張圖，以「撐柱」打擊酒駕者，也有眼尖網友發現圖片中的警察「黑眼圈」相當深，直喊辛苦了。（左圖，翻攝自《TCPB局長室》／右圖，翻攝自臉書《木棉花》）

日本超人氣漫畫《鬼滅之刃》的最新劇場版電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》於上月30日登上台灣大螢幕，在台上映只花了3天票房就破億，熱度持續延燒。對此，粉絲專頁《TCPB局長室》也搭上此波鬼滅熱潮，PO出一張圖，推出「撐柱」向鬼滅之刃致敬以外，同時也打擊酒駕者，貼文一出，也有眼尖網友發現「1亮點」直喊「辛苦了」。

粉專《TCPB局長室》在臉書發文，表示「鬼滅之刃中的炎柱-煉獄杏壽郎，手握日輪刀，昂首佇立，為守護在場所有人性命，一夫當關面對惡鬼強敵，並豪語誓言:『我會善盡我的職責，在這裡的每一個人，一個都不會死 ！』」。

內文則提到，警察同仁也懷著與炎柱同樣的精神，雖然不是面對有血鬼術的惡鬼，但是面對層出不窮的「酒駕者」，我們手握指揮棒，身負著國家賦予的執法權，「憑著法律就是我們的呼吸法，和平常訓練及執勤的經驗，誓言：『我會善盡我的職責，不讓任何一個酒駕之徒傷害無辜市民！』」。

圖片中，可以看見從原本《鬼滅之刃》電影名稱「無限列車篇」改為「無限攔車篇」，左右也分別寫上「酒測路檢、警之呼吸．貳之型」。同時，在文內也hashtag「這不是炎柱，也不是水柱，是『撐柱』」、「向鬼滅之刃致敬，大哥沒有輸，距離下班還有半小時，撐住啊」。