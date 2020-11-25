【姊妹有事嗎】再也不怕吃大餐！酵素VS益生菌怎麼吃? ＃01

又快到聖誕節、跨年，開始迎接各種大餐、跑趴的時刻，三不五時揪朋友一起吃大餐，冬天最熱門的選擇不外乎就是燒烤吃到飽、麻辣鍋、火鍋等，光想到整盤肉涮起來，接著飯後甜點，大啖高檔冰淇淋，簡直快樂得不得了。啊！不過酒足飯飽之際，油膩感、罪惡感逐漸攀升，當肚子好飽的時候，可以怎麼加速腸胃蠕動，幫助消化呢？到底要酵素比較有效呢？還是益生菌呢？

那到底什麼是「酵素」呢？趙函穎營養師透露，其實我們身體裡的酵素有好幾百種，而酵素在營養學分類是一個催化劑。網路上有時會稱作「酶」，有催化劑、 消化酶的意思，指得是我們每天吃的所有東西，必須從Ａ變成Ｂ才可以消化吸收，而中間就需要這個「酶」來作催化劑。簡單說，「酵素」是一種蛋白質的小分子，幫助食物從消化、吸收到排出。

舉例來說，我們的嘴巴有個「唾液澱粉酶」就是「唾液酵素」，在咀嚼食物後就會往下到胃，胃酸是另一個消化酵素，依序進到腸也會有小腸腸液或是胰液的酵素去消化食物，最後才排出。

市售有很多酵素產品專門分解吃進去的營養素，比如說木瓜酵素、鳳梨酵素等等，都是幫忙消化蛋白質，像是我們吃的豆漿、豆腐、豆干、魚、蛋類等等，才可以從大分子切成小分子，氨基酸有的吸收、有的排掉。另外，還有其他產品是針對澱粉消化酵素、脂肪分解酵素，建議在大餐之後吃太多， 我們原本身體會自己產生酵素，但因為過量食物才去補充這類產品，額外去分解。

趙函穎營養師補充，我們的小腸裡面，其實就有大量的益生菌，好菌多，壞菌就會少，除了酵素以外，大餐後也可以選擇益生菌維持腸道的「菌相平衡」。如果很多姊妹們排便不順，可能3-4天、甚至一個禮拜都沒有排便的話，這時候建議要多補充一些好菌，好菌多就可以把壞菌排掉，進而可以讓腸道機能變好，才可以順利把吃進去的東西排出，不然你的肚子就會有越來越大的問題。

歲末年終之際，隨身帶著酵素或是益生菌，日常就開始注重腸道健康，再搭配規律運動，吃再多大餐也不怕！

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