影／主人一進房　「催飯仔貓貓」睜大萌眼步步逼近：餵我！！

真是讓人放不下心呢！自從有了寵物以後，出去遠遊第一個考慮的就是家中毛寶，擔心萬一晚回來牠餓了怎麼辦？擔心自己不在，家人照顧讓牠不習慣怎麼辦？各種憂慮在心底油然而生。而＠kaka_la_meow家的卡卡更是讓人無比牽掛，一下子不見，主人剛進屋就是各種叫喚，讓人恨不得把世界上所有的罐罐都給牠！

這隻夢幻可愛的灰白貓叫做卡卡（ KaKa ），原名則叫卡麗熙（Khaleesi），取自《權力遊戲》（Game of Thrones）中龍母的稱號，取其高貴不凡的氣質，但因卡麗熙這名字實在拗口，故縮短成有力可愛的「卡卡」！

卡卡是主人從美國領養回來的！一開始在美國領養資訊網站上找尋心儀的貓咪，但因過程繁複，需填許多很有水準的表單（像是：如果你身上發生真的無法再繼續飼養貓的情況下：如生病、破產、逝世，你會怎麼做？），來來回回流程需走一個禮拜，很有可能剛完成程序，心儀的貓貓就已經去別的家庭生活了，故後續決定直接驅車前往收容所。比較特別的一點是：「在美國領養不是免費」，且越幼的貓越貴，若這隻貓貓是從別州做飛機來，收養費也會再加上這層機票錢。後續一樣先填表單，並且會有諮詢師與之會談，確認好狀況及喜好後，再去找到自己心目中的貓貓。