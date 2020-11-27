網紅戰疫／裸辭工作闖YouTuber圈！SKimmy熬2年追夢成功

近年來隨著網路科技和社群媒體蓬勃發展，YouTuber如雨後春筍般不斷冒出，不同類型、主題的頻道「百花齊放」，呈現出網路影音創作的多樣面貌，不少青年對YouTuber未來發展充滿著幻想，因而紛紛投入該產業。對此，《NOWnews今日新聞》就邀請到經營YouTube頻道2年之久的「SKimmy 你的網路閨蜜」，她以解析兩性關係為主題在網路上擁有高聲量，然而成為YouTuber前的她人生經歷非凡，她也將分享自己成為影音創作者前的心路歷程。

童年燃起創作之心 畢業闖蕩世界「成冒險家」

SKimmy創立頻道才2年，就擁有訂閱人數超過53萬的佳績，面對鏡頭總能侃侃而談，豐富的創作力，讓她在影音創作上表現亮眼。SKimmy透露，其實從小自己內心創作的種子就發芽了，她分享小學時有次老師在檯上講課，自己則躲在底下撰寫小說，完成後還讓全班傳閱，甚至要求同學寫上感想，從小就展現對創作源源不斷的熱情。

在未成為YouTube創作者前，SKimmy人生經歷相當豐富，由於畢業於藝術系，出社會求職不易，且難以找尋到能讓自己投入到創作中的工作，於是在人生規劃上，她選擇闖蕩世界，曾經到過渥太華、多倫多、舊金山、洛杉磯、北京等地冒險，看看世界不同的面貌，甚至做了多份不同領域的工作，包括演藝公司實習生、專欄寫手、遊戲公司行銷企劃等等，如此非凡獨特的經歷，展現了她勇於冒險的衝勁。

渴望創作勝過一切 立志成YouTuber翻轉人生

然而進入職場的那些年，SKimmy認為心中對「創作」還是存在著一份憧憬，她坦言：「如果再這樣下去的話，我覺得我的靈魂有一部分是乾枯的。」認知到自身對於創作的渴望未被滿足，她下定決心將工作辭去，帶著積蓄，毅然決然搬到上海，讓身心沈澱後，再繼續勇敢追尋夢想。

SKimmy透露，一開始曾考慮過其他創作平台，像是微信公眾號、網路寫手等，不過在多方的衡量下，她最終選擇YouTube當作創作生涯的開端，她也解釋主要原因，「YouTube呈現的樣貌比較多元，而且不管你想要做什麼樣的內容、做什麼樣的傳遞都行。它有各種長短不同、或是不同的方式去表達，觀眾群也都是比較包容的」。