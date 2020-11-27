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每個小細節都要溫柔照顧！做一名「質感系」女孩更要注意的這件事

▲左（圖／紳士龍蝦提供）、右（圖／小日刀口提供）
文 : 姊妹淘編輯部

現在越來越多的女孩追求著亮麗的外貌，學習更精細的化妝技巧，追隨最流行的穿搭。然而，如果想要做一名男女都喜歡的「質感系」女孩，僅有外在的打扮是遠遠不夠的！有質感的女孩，懂得打理自己的狀態與生活的態度，給人一種如沐春風的清新氣息。就因為從頭到腳，每個小細節都要照顧好，當然也包括最容易被忽略，但又如此重要的私密處了。

很多女孩喜歡緊身的穿著，才能將身形的線條完美展現，只是台灣潮濕悶熱的氣候，一不小心就會把私處悶出問題來，搔癢和異味等令人難以啟齒的煩惱，可是讓想成為質感女孩的妳，絕對不能忽視的細節。

▲左（圖／小日刀口提供）、右（圖／紳士龍蝦提供）

想要維持私密處的清潔，其實就要從日常開始，原本隨身攜帶濕式衛生紙巾，可能是想擦擦汗或擦擦手，只不過隨著女性私密處保養的意識提高，越來越多人會利用濕式衛生紙巾來幫私密處做更完整的清潔，加上有些女生生理期來的分泌物較多，如果只是一般衛生紙簡單擦拭，難保有不夠乾淨的疑慮，產生異味或者孳生細菌可就讓人傷透腦筋。悅拭美的濕拭衛生紙舒密潔膚巾，就是專屬女性私密處清潔使用，弱酸親膚性並添加植物萃取，不刺激敏感的私密處，抗菌力更達99%，使用後還能直接丟入馬桶沖水分解，隨身攜帶也超方便！

而除了私密處清潔，擦不乾淨的小屁屁也是要注意的重點！上完廁所用濕式衛生紙擦屁屁不只是小嬰兒的專利，既然要當個追求乾淨的質感女孩，多一道清潔就是多愛自己一分。拭拭樂濕拭衛生紙添加銀離子抗菌配方，水感好擦拭，專利撕取線超好抽，1張直接當2張用，還能水中加速分解，用完直接丟馬桶不阻塞，方便又環保，讓上完廁所後就像使用免治馬桶般舒服清爽，這才是女孩們都想要的潔淨感。

▲紳士龍蝦隨身都會攜帶拭拭樂濕拭衛生紙與悅拭美濕拭衛生紙舒密潔膚巾。（圖／紳士龍蝦提供）

可愛不做作的網紅紳士龍蝦，在防疫期間特別重視衛生安全，但她說很多女生在外面上廁所，都會噴灑酒精消毒，但其實濃度過高的酒精對皮膚並不好，又或者用他牌濕紙巾擦拭都要一次使用很多張，很不環保，所以使用拭拭樂濕拭衛生紙，不只親膚殺菌，用量還超省，現在已經成為她隨身必會攜帶的清潔聖品！

▲悅拭美濕拭衛生紙舒密潔膚巾，是每個女孩必備的私密處清潔聖品。（圖／小日刀口提供）

而知名美妝YouTuber小日刀口，一直都相當在意身上每個部位的乾淨，所以上廁所當然也要配備齊全！拭拭樂濕拭衛生紙就是她最新的清潔寵兒，銀離子抗菌配方讓她安心清潔，私密處專用的悅拭美濕拭衛生紙舒密潔膚巾，更是她生理期來必備法寶，能夠抗菌除異味，讓喜歡隨時保持乾淨狀態的小日刀口，連小細節都不放過，完全名符其實是個「質感系女孩」！

成為一名質感系女孩不難，多重視自己的細節，多照顧自己一分，自然會相由心生。讓自己隨時乾爽清潔，不擔心異味，就能讓自己的自信與魅力加分，因為最懂女生的拭拭樂，總能給妳最私密貼心的呵護。

現在還有抽獎活動，即日起到12/31，只要到拭拭樂粉絲專頁按讚，貼文分享＋留言，就有機會將整箱拭拭樂相關產品帶回家！就讓我們一起成為「質感系」女孩吧！

Tags : 清潔濕式衛生紙巾質感系
姊妹淘編輯部

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