每個小細節都要溫柔照顧！做一名「質感系」女孩更要注意的這件事

現在越來越多的女孩追求著亮麗的外貌，學習更精細的化妝技巧，追隨最流行的穿搭。然而，如果想要做一名男女都喜歡的「質感系」女孩，僅有外在的打扮是遠遠不夠的！有質感的女孩，懂得打理自己的狀態與生活的態度，給人一種如沐春風的清新氣息。就因為從頭到腳，每個小細節都要照顧好，當然也包括最容易被忽略，但又如此重要的私密處了。

很多女孩喜歡緊身的穿著，才能將身形的線條完美展現，只是台灣潮濕悶熱的氣候，一不小心就會把私處悶出問題來，搔癢和異味等令人難以啟齒的煩惱，可是讓想成為質感女孩的妳，絕對不能忽視的細節。

想要維持私密處的清潔，其實就要從日常開始，原本隨身攜帶濕式衛生紙巾，可能是想擦擦汗或擦擦手，只不過隨著女性私密處保養的意識提高，越來越多人會利用濕式衛生紙巾來幫私密處做更完整的清潔，加上有些女生生理期來的分泌物較多，如果只是一般衛生紙簡單擦拭，難保有不夠乾淨的疑慮，產生異味或者孳生細菌可就讓人傷透腦筋。悅拭美的濕拭衛生紙舒密潔膚巾，就是專屬女性私密處清潔使用，弱酸親膚性並添加植物萃取，不刺激敏感的私密處，抗菌力更達99%，使用後還能直接丟入馬桶沖水分解，隨身攜帶也超方便！

而除了私密處清潔，擦不乾淨的小屁屁也是要注意的重點！上完廁所用濕式衛生紙擦屁屁不只是小嬰兒的專利，既然要當個追求乾淨的質感女孩，多一道清潔就是多愛自己一分。拭拭樂濕拭衛生紙添加銀離子抗菌配方，水感好擦拭，專利撕取線超好抽，1張直接當2張用，還能水中加速分解，用完直接丟馬桶不阻塞，方便又環保，讓上完廁所後就像使用免治馬桶般舒服清爽，這才是女孩們都想要的潔淨感。

可愛不做作的網紅紳士龍蝦，在防疫期間特別重視衛生安全，但她說很多女生在外面上廁所，都會噴灑酒精消毒，但其實濃度過高的酒精對皮膚並不好，又或者用他牌濕紙巾擦拭都要一次使用很多張，很不環保，所以使用拭拭樂濕拭衛生紙，不只親膚殺菌，用量還超省，現在已經成為她隨身必會攜帶的清潔聖品！

而知名美妝YouTuber小日刀口，一直都相當在意身上每個部位的乾淨，所以上廁所當然也要配備齊全！拭拭樂濕拭衛生紙就是她最新的清潔寵兒，銀離子抗菌配方讓她安心清潔，私密處專用的悅拭美濕拭衛生紙舒密潔膚巾，更是她生理期來必備法寶，能夠抗菌除異味，讓喜歡隨時保持乾淨狀態的小日刀口，連小細節都不放過，完全名符其實是個「質感系女孩」！

成為一名質感系女孩不難，多重視自己的細節，多照顧自己一分，自然會相由心生。讓自己隨時乾爽清潔，不擔心異味，就能讓自己的自信與魅力加分，因為最懂女生的拭拭樂，總能給妳最私密貼心的呵護。

現在還有抽獎活動，即日起到12/31，只要到拭拭樂粉絲專頁按讚，貼文分享＋留言，就有機會將整箱拭拭樂相關產品帶回家！就讓我們一起成為「質感系」女孩吧！