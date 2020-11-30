他訂婚典禮「愛上老婆閨蜜」！1句話秒說服她　成功3人行

▲德國男子派翠克與女友拉瑞莎在今年初訂婚，豈料派翠克竟和女友閨蜜蘿拉互相產生好感，女友竟也大方接受了對方，於是3人就此展開同居生活。（圖／翻攝自翻攝自instagram _lauriii_official）

常聽聞很多情侶、夫妻，都是因為第三者出現而導致感情破裂，最終到了分手、離婚的境地。不過，在德國卻有一對情侶，31歲的汽車烤漆工人派翠克（Patrick Friedrich）和24歲女友拉瑞莎（Larissa Mader），今年初訂婚後，男方在婚禮上認識了女方的好姐妹蘿拉（Laura Hinsche），豈料倆人竟互相產生好感，最後拉瑞莎不捨男友為難，決定答應接受蘿拉。

綜合外媒報導，派翠克和拉瑞莎交往6年，今年1月終於訂婚了，當時在典禮上，拉瑞莎的好朋友蘿拉也是賓客之一，豈料派翠克竟然就和蘿拉產生好感，倆人日久生情，派翠克也向拉瑞莎坦承1句「2個人他都很愛，實在無法取捨」，而拉瑞莎也不捨男友為難，決定讓蘿拉一起加入他們的感情，若法律允許，3人還考慮要結婚。

據報導，拉瑞莎表示，她是在去年12月時，參加朋友的生日聚會認識了蘿拉，不久後倆人變成了好閨蜜。一直到與男友訂婚以後，她便將蘿拉介紹給男友認識，3人才有密切接觸，這時3人也意識到彼此間的愛意日漸增長，所以在4月時，拉瑞莎與派翠克決定讓蘿拉加入他們，3人就此展開同居生活。

不過，當時蘿拉也並非單身，她本來還有一名交往6年的男友，不過後來加入了派翠克和拉瑞莎的生活以後，便與男友分手。雖然在5月時，蘿拉曾經試圖從這段特殊的愛情中脫離，但並沒有成功，她在8月又回到了倆人身邊，「重聚後很開心也很幸福，彼此間的感情一點也沒變」蘿拉說道。