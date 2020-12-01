▲超可愛滿版「米奇」、「櫻桃小丸子」6款醫療口罩必收！今年最實用交換禮物非它莫屬。（圖／H Plus官網、Grace Gift官網）

超可愛滿版「米奇」、「櫻桃小丸子」6款醫療口罩必收！今年最實用交換禮物非它莫屬

可惜的是目前香港H Plus僅限將商品寄送到港澳地區，不過也不用擔心台灣買不到，目前官方正計畫到台灣小丸子許可經營店發售，或許在不久的將來就能有機會戴上可愛的小丸子口罩囉～