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超可愛滿版「米奇」、「櫻桃小丸子」6款醫療口罩必收！今年最實用交換禮物非它莫屬

▲超可愛滿版「米奇」、「櫻桃小丸子」6款醫療口罩必收！今年最實用交換禮物非它莫屬。（圖／H Plus官網、Grace Gift官網）
文 : Elaine

可惜的是目前香港H Plus僅限將商品寄送到港澳地區，不過也不用擔心台灣買不到，目前官方正計畫到台灣小丸子許可經營店發售，或許在不久的將來就能有機會戴上可愛的小丸子口罩囉～

▲小丸子櫻花粉紅款。（圖／H Plus官網）
▲花輪貴氣暗紫款。（圖／H Plus官網）
▲野口質感炫黑款。（圖／H Plus官網）
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Tags : 交換禮物可愛櫻桃小丸子米奇醫療口罩

Elaine
淘旅食編編，幫大家找哪裡好吃好玩。