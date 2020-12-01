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超可愛滿版「米奇」、「櫻桃小丸子」6款醫療口罩必收！今年最實用交換禮物非它莫屬
▲超可愛滿版「米奇」、「櫻桃小丸子」6款醫療口罩必收！今年最實用交換禮物非它莫屬。（圖／H Plus官網、Grace Gift官網）
文 :
Elaine
2020 年 12 月 1 日
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可惜的是目前香港H Plus僅限將商品寄送到港澳地區，不過也不用擔心台灣買不到，目前官方正計畫到台灣小丸子許可經營店發售，或許在不久的將來就能有機會戴上可愛的小丸子口罩囉～
▲小丸子櫻花粉紅款。（圖／H Plus官網）
▲花輪貴氣暗紫款。（圖／H Plus官網）
▲野口質感炫黑款。（圖／H Plus官網）
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Tags :
交換禮物
可愛
櫻桃小丸子
米奇
醫療口罩
Elaine
淘旅食編編，幫大家找哪裡好吃好玩。