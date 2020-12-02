53歲嬤凍齡「激似少女」！和兒子出門被誤認情侶　保養祕訣全靠「自律」

▲印尼雅加達一名53歲阿嬤Puspa Dewi，因外表凍齡激似少女而備受關注，近期她還分享自己27年前的照片，而在網路上掀起一陣討論。（圖／翻攝Puspa Dewi IG）

隨著年齡增長，一般人的臉上細紋與皺紋逐漸增多，甚至有些人選擇「進廠維修」，保持美麗的外貌。不過，印尼雅加達就有一位已經53歲的阿嬤Puspa Dewi，她的外表凍齡激似少女，身材體態多年來都保持十分勻稱，而她先前貼出27年前的青春照片，讓不少人一看驚嘆直呼「現在比較年輕！」而Puspa Dewi也分享了自已永保青春的秘訣，還透露由於外貌年輕，和兒子出門常常被誤認成情侶。

據《Liputan 6》報導，Puspa Dewi已經53歲，和丈夫育有2子，先前24歲的大兒子和老婆生下長子，讓Puspa Dewi升格當阿嬤。然而Puspa Dewi到現在臉上都不見歲月的痕跡，一絲細紋和皺紋都不曾看見，外貌和打扮如同20多歲的少女，皮膚緊緻Q彈，身材也保持地相當完美。

值得一提的是，Puspa Dewi曾透露，先前和兒子勾著手出門時，由於她青春亮麗的外表，經常被路人誤認兩人是情侶，因而讓她的老公哭笑不得。Puspa Dewi目前Instagram已有47萬粉絲追蹤，而她日前也在Instagram上貼出1993年和2020年與老公的合照，兩者一對比，不少人驚覺現在的她比27年前更年輕、更有朝氣。