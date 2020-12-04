【姊妹有事嗎】心思細膩竟容易便秘？女孩剋星！四招擊破「便秘」小秘訣 #02

姐妹們是不是常有這種經驗，早上開會卻一路錯過上廁所的時間，然後晚上回家怎麼蹲廁所「嗯嗯」就是不出來？這就是小編經常聽到大家久坐辦公室最大的困擾，大概十個女生有八個困擾就是「便秘」，為什麼女生比男生還容易便秘，竟然跟心思細膩有關？趙函穎營養師傳授從日常飲食最強四招，輕鬆減輕你的便秘困擾。

趙函穎營養師指出，女性的賀爾蒙比起男性賀爾蒙較為複雜，從生理期前或者經期中間，甚至到更年期之後，大腦的思想跟腸道健康是有關係的，那是因為大腦神經跟腸道的神經有著連結，導致女生心思比較細膩、常常會憂慮、擔心，若再加上飲食攝取不夠，就會比男性朋友更有便秘的問題。

不過，趙函穎營養師請大家不要過度擔心，只要均衡飲食、放鬆心情，加上規律運動，都能有效改善經常便秘的困擾。

趙函穎營養師提供四招飲食小秘訣 ，姊妹們趕緊筆記起來。

：：第一招：：定時補充好的膳食纖維或蔬果

你要排便的話，需要多補充一些好的「膳食纖維」，通常存在於蔬菜、水果，或像是木耳、香菇等。由於膳食纖維不被人體消化，而排出固型污穢。比如，素有「明天見」綽號的金針菇。膳食纖維就像一把海綿刷，可以從嘴巴進去之後刷我們的腸道，慢慢把你的髒東西一路帶出，如果常覺得每次排便都排不出來，可能膳食纖維攝取不足。建議每天的膳食纖維要吃夠，蔬菜至少3-5個拳頭大。

：：第二招：： 喝足夠的水

水可以幫助腸道潤滑，膳食纖維也會吸附水分，像現在冬天可以攝取大約1800cc-2000cc。有在運動的話，依妳的流汗量再多個500cc-800cc。切記要小口小口，慢慢的喝，一次就灌滿1000cc馬上就上廁所，這樣會來不及去幫腸胃做推的動作。

：：第三招：：經常攝取好的油脂

有很多女生長期只吃燙青菜減肥，不僅月經容易失調，更容易便便不順。趙函穎營養師指出賀爾蒙需要油脂，腸道也需要油脂潤滑，攝取好的油脂可以幫助腸道抗發炎和促進蠕動的動作，比如Omega-3的油脂像魚油、紫蘇油、亞麻仁籽油，建議每天適量的吃一塊魚或是喝15cc的好油，都可以幫助腸道蠕動喔。

：：第四招：：補充益生菌

建議補充市售的益生菌外，也可以選擇天然食物，像是泡菜、味增等發酵的食物，裡面就有一些天然的好菌。攝取的同時，有膳食纖維、又有好菌，就可以改善妳腸道的菌相，進而讓你排便是更順暢的哦！

除了多喝水、多運動以外，可以另外加強補充膳食纖維、益生菌都是不錯的選擇，每天一蔬果，便秘遠離你。趕快把趙函穎營養師的最強四招學起來，感受上廁所的輕暢力，再也不怕大腹便便。

有影/別錯過美麗的函穎營養師精彩的分享！>> 📺【姊妹有事嗎】#02 女孩剋星！四招擊破「便秘」