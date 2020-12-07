女嬰一出生就「27歲」！只比媽媽小18個月　驚人真相曝光

艾瑪出生以後，蒂娜想為她再生個妹妹，於是她便選擇了來自同一位捐贈者的胚胎，並再度於今年順利產下莫莉，同時也成為順利活產的「最年長冷凍胚胎」。有趣的是，兩姐妹出生時分別都已經24歲和27歲了，年紀只比1991年4月出生的媽媽蒂娜小18個月而已。

據報導，該捐贈中心也表示，在試管嬰兒的操作過程中，專家通常都會替夫婦多製造幾個胚胎，包含移植子宮和冷凍儲存備用，當小孩順利出生後，父母就可以選擇將多餘的胚胎冷凍保存，而這些胚胎解凍後，移植到新的子宮裡，也能順利長成正常的嬰兒。到目前為止，他們也已經收集了將近300個冷凍胚胎。

報導指出，女嬰莫莉的胚胎是在1992年進行試管嬰兒時，被製作成冷凍胚胎。英國胚胎捐贈中心實驗室主任卡羅（Carol Sommerfelt）也表示，她全程負責這2個胚胎的解凍操作，她看到多年前的冷凍胚胎最後變2個可愛的小孩，她很榮幸參與整個過程，她也解釋，理論上來說，只要胚胎在攝氏零下396度的液氮裡保存良好，他們就可以無限期的保持功能，而莫莉的出生，也剛好證明了這點。（編輯：郭佩蓉）

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