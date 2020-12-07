【女生必看】學會這三招讓全身「香香的」，打造約會誘人小心機！

每場約會對女生來說都非常重要，不管是與曖昧對象或是現任男友，通常會希望約會時給對方留下深刻的好印象。根據眾多兩性話題版的統計，最能激起男生佔有欲排行第一的，竟然不是胸部？而是女生身上散發的香味。對男生而言味道其實很敏感，女生從裡到外香香的，不僅好感度提升外，同時會讓對方感受到一股沁入心扉的致命魅力，更可能是男生對妳情不自禁的小心機！

每個人都會分泌一種激素(賀爾蒙)，形成屬於自己獨有的味道，俗稱體香。很多人可能會好奇，究竟是何因素導致體味變臭？根據健康週刊的資料指出，體味是由身體與汗液自散發出來，流汗本是人體自我保護的一種機制，藉由汗液排出，來穩定體溫。其味道較重是因為飲食及生活習慣導致身體產生過多如「氨類」等會發出異味的物質有關，經由血液輸送再透過皮膚汗液散發，就會導致體味比較重。

如何成為每場約會必勝的女人？不僅隨時注意妝容、穿搭，最重要的細節就是體味的清香，而「妹妹」的味道更是不容小覷！人人都說：「女生私密處如同第二張臉般重要！」，若平時沒有呵護好，任她放肆地飄散異味的話，就算再美的女神，男生聞到後一定避而遠之。面對自然飄香的課題，我們除了透過調整生活狀態以及飲食習慣來改善體香外，還可以善用小道具，讓妳的體香更撩人，也能在約會時讓對方更招架不住！以下三招是小編公開不藏私的心機妙法推薦給妳。

（一）心機妙法／接吻好清新

接吻無疑是能讓感情升溫的重要環節，很多人透過刷牙、漱口水和口香糖來保持口氣清新，但其實經常嚼口香糖，容易造成咀嚼肌發達，導致臉變大或面部不對稱等間接影響容貌的問題。近幾年，一款網路討論度相當高的「Simple Betty香體接吻糖」，內含薄荷成分，吃下去還有一股淡淡的玫瑰味，非常清新又甜美。接吻糖不僅能在口腔和胃部殺菌，達到去除口腔異味的作用外，包裝小巧也方便攜帶，還特別粉嫩充滿少女感，可說是女生約會中接吻的必殺神器！

（二）心機妙法／誘惑身體香

想保持體香，卻又不想被說香水味太重？其實在約會前使用香水級沐浴乳，就能長時間留香，還可以讓肌膚水潤不緊繃！說到人氣香水沐浴乳，小編不得不推薦一款人氣商品，「歐舒丹櫻花沐浴露」，這款沐浴露無處不在的透露一絲優美，淡雅的香氣，彷彿走在日本巷弄裡悄然盛開的櫻花樹旁，只為你盛開的心境。洗完澡後，保留在肌膚上的味道，被水沖洗後是剛剛好的清香。這種迷人的體味，就算不噴香水，也能自帶仙氣！

（三）心機妙法／私密處發香

當約會與另一半親密卻飄出異味時，總是讓人覺得尷尬困擾，不僅使對方性致缺缺，更會影響女生的自尊與自信。解決私密處異味的方法，除了使用沐浴用品和生理期專用的慕斯外，其實吃玫瑰也能改善 “妹妹” 的味道。妳沒看錯，私密處的香味也能吃出來！前陣子一款話題性十足，來自小農總經理－于美人代言的「玫瑰粉」，採自台灣最大有機農場的鮮紅玫瑰花瓣，使用低溫乾燥法，水冷式研磨後蛻變為細緻粉末。玫瑰花不僅營養價值豐富，又能芳香體位，還能有助養顏美容，更是自古後宮美人流傳下的養生秘法。一天飲用一包，就能窈窕美容兼具，被譽為2020年末台灣最強的女性保健聖品。

以上就是分享給姊妹們三招一年四季都適用的心機妙法， 學起來不只自帶香器，約會還能時刻縈繞著魅惑淡香，妳也可以是「行走香水」，讓男生只對妳「抱緊處理」啦！