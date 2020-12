完全能從螢幕的這一邊感受到貓貓到底有多麼舒服!好想也幫牠抓抓啊!而且有趣的是當主人的手一停,貓貓「要要要」的聲音也會立即暫停,出現短暫的鎮定,當主人繼續抓搔,牠又開始「要要要」,實在太可愛了!網友們也被萌得紛紛回覆:「牠是說: No、 No 、 No !」、「不!牠是說:No、 No 、 No ~Yes、 Yes 、 Yes !!!」、「貓貓這樣真是太可愛了~」、「貓:不要停下你的手!!」。(編輯:李惠婷)

Tags : 一直叫主人抓屁屁舒服虎斑貓