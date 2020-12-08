女同事超會撒嬌！主管也愛慘　她羨慕曝真相：職場超吃香

有些人認為在險惡現實的職場上，凡事都得謹慎小心，要以「步步驚心」的心態面對所有事情，因為你永遠不知道誰會背叛你，因此除了基本工作能力，「與同事經營良好的關係」也是一門艱難的課題，對此，也有一名女網友在《Dcard》發文，表示新來的女同事「撒嬌技能高超」，所有人都超喜歡她，不禁讓原PO感嘆「在職場上真的好吃香」。
該名女網友表示今年隔壁部門來了一個很讓人「印象深刻」的女同事，撒嬌技能「滿點」，但並不是那種愛裝可愛、說話講疊字的撒嬌，「而是她走到哪都大笑臉，走路的姿勢有點蹦蹦跳跳的，高馬尾會左右搖擺，男同事甚至說很像小狗興奮時在搖尾巴，無時無刻看起來都像在過年」。雖然說話會娃娃音，卻不是像林志玲那種「很女性化的」，反而像是卡通版，類似「哆拉A夢」那種套路，卻不會這麼誇張。
她也是個「超級吃貨」，每天上班無論吃什麼，永遠都是一臉幸福樣，「有點像甄嬛傳裡面的淳貴人那樣」；她嘴巴也超甜，在茶水間遇到她，她一定能找到什麼地方稱讚你，譬如說衣服、氣色、妝容，就連茶包也能嘴的跟什麼高檔貨一樣，甚至會叫她的主管「仙女姊姊」；不過工作能力卻是一般般，雖然是頂大妹，但因為跨行，所以全部都從頭學起，而職位是「工程師」，做的東西很專精，「但她好像有又可愛又不合理的熱忱」，什麼工作丟給她，都會得到超有朝氣的回應，接著再到處拜託其他工程師教她。原PO也時常看見工程師桌上有她送的小零食、感謝紙條，「還真的那群工程師都超吃她這套，她問一個人，旁邊會有三四個圍過去一起幫忙」。
就連「男女主管群」也都超愛她，原PO先前問過一個資深姊姊對這位女同事的看法，對方則說「她看起來很喜氣，看了心情就跟著好」，甚至臉很臭、脾氣很差的女經理也都被她融化，只會對她笑瞇瞇，有什麼好吃、好玩的，也都會先給她，說是因為看她吃，比自己吃還療癒，而她的反應則是眼睛瞪大、用力倒抽一口氣，接著開心地又叫又跳。