女同事超會撒嬌！主管也愛慘　她羨慕曝真相：職場超吃香

原PO也表示，可能有人會說「臉」才是重點，但她其實就長得一般般，「不會不好看，但也稱不上正妹，身材也肉肉的，『腿特別粗』，膚色也很黑」。原PO部門幾個姐妹經過討論後，有人覺得她真的就是天真無邪，因為就算是演的也很難在所有人面前態度一致一整年；但也有人覺得她是「超深心機女」，因為都30出頭了，還裝得像個小女孩，「我只是驚嘆這麼浮誇的人，居然市場這麼通吃」，但這樣的人真的超吃香，就算討厭她也動不了，因為你會很像壞人，「雖然很羨慕，但還真的沒那個恥力學她」。

貼文一出，引起熱議，「她對妳也沒什麼攻擊性，怎麼聽起來妳很討厭她呀，是羨慕她人緣好嗎」、「就滿可愛的呀，大家都會喜歡跟正能量而且懂得反饋的人相處吧」、「女人好可怕，羨慕嫉妒恨」；也有網友表示，「社交能力點滿的人在哪都很吃香」、「喜歡+1，不管是當主管或新人，這種正能量+有禮貌，都是萬年吃香」、「女生這樣稱之為撒嬌，男生這樣就是嘴炮功力，這也是職場生存之道」、「撒嬌也只能騙一時，能上頂大，又撐了一年，表示她其實有在吸收學習成長，態度好，學習快，人緣佳，妳千萬不要得罪她」。（編輯：郭佩蓉）

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