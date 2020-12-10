逼媳婦「一定要生男的」！人妻甜回1句　婆婆聽完秒融化

儘管當下四名晚輩都尷尬互看，但仍沒有人敢回應婆婆此時的「關切」，這時小嬸才婉轉的表示「我有3個弟弟，從小就希望有妹妹陪伴」，希望能改變婆婆的想法，結果婆婆此時卻不領情，不斷洗腦眾人「生男孩多好」、「女兒沒有用」等等，甚至不許他人反駁解釋。

原打算變換話題的原PO，此時卻被小嬸打斷，只見她從容不迫的回覆婆婆「男孩子長大後就變老婆的啦！而且我想要生一個像婆婆您一樣，優雅又大方的女孩子呢！」，這番話立刻讓原先碎念的婆婆心花怒放，同時還替原PO緩頰，直說若家中新生兒是女孩，希望可以跟孩子姊妹般相處。

這番言論曝光後，不少網友就大讚小嬸的高EQ和智慧，不但能緩解尷尬氣憤，又同時收服婆婆和大嫂的心，許多留言也紛紛表示「長輩就喜歡聽這種話」、「嘴也太甜！」、「簡直神救援」、「這回合小嬸勝利！」。事實上，隨著社會進步發展，生兒育女要面臨的挑戰更大，家庭之間若能好好溝通、一齊努力，孩子的未來比其他都來的更重要。（編輯：楊智傑）

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