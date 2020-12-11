【姊妹有事嗎】168斷食比較適合男生!? 真的適合妳嗎？試試營養師激推的「不敗瘦身」計畫！#03

現在非常流行的「168斷食」減肥法，作法就是一天之中16小時禁食，並將食物集中在8小時內吃完，空腹期間只喝茶水或咖啡，讓胰島素下降，升糖素作用，達到消耗熱量燃燒脂肪。不過，趙函穎營養師在臨床營養門診發現「168斷食減肥法比較適合男性！」

趙函穎營養師進一步解釋，最主要原因是「女生有生理週期，特別容易在月經前想吃甜，可能早上吃了，下午也想吃，晚上不吃會憂鬱、容易暴躁，接著失眠睡不著，這樣反而是沒有效果的！」男生比女生能專心進食，且空腹16 小時期間比較不受情緒影響，再加上打籃球、走路等高強度運動，以致效果較為顯著。

那女生朋友該怎麼辦呢？趙函穎營養師推薦「減醣飲食」，醣是酉字邊的醣，減少精緻澱粉，尤其是米字，含甜食的東西盡量不吃。同時，鼓勵大家「找到適合妳的生活方式」的減肥法。以下三個重點，姊妹們趕快筆記起來！

一、保持一顆健康的心理狀態，平日少澱粉，利用「美食日」犒賞自己。

利用平日上班時間，盡量減少精緻澱粉的攝取，舉凡白飯、白麵、饅頭、麵包、餅乾、蛋糕等。在週末，選擇一天「美食日」放縱一下，約姊妹們好好享用甜食。（一吃甜的血糖升高，糖份變脂肪，沒運動就容易堆積在小腹！）

二、避免含糖飲料、精緻澱粉

趙函穎營養師建議盡量有意識避免含糖飲量、精緻澱粉，以地瓜、南瓜、玉米，比較好的澱粉來取代午、晚餐的米飯。讓有些膳食纖維來穩定血糖、然後喝點水，比較適合。

三、詢問專家建議

大家在嘗試不同的斷食減肥法或是網路流傳的撇步，建議詢問專家，協助妳進行自我評估，從生理到心理狀態，去衡量最適合自己生活習慣的減肥方式，找到自己最適合的減肥方式，才不會「越減越肥」。

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