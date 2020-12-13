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黑貓媽帶5奶寶「寄宿」夾娃娃機　網笑：變育嬰房！

▲黑貓媽帶5奶寶「寄宿」夾娃娃機，網笑：變育嬰房！（圖／網友洪小雷、Xiao Xin授權提供）
文 : 寵毛網

夾娃娃機還有這功能？日前一名陳姓網友路過桃園觀音區一間夾娃娃機店時，突然發現某機台裡竟然出現活生生貓咪！仔細一看原來是一隻黑貓偷偷帶著4隻小貓潛入機台裡，大剌剌地將機台變成「育嬰房」，網友看了全笑翻！

黑貓媽帶5奶寶「寄宿」夾娃娃機　網笑：變育嬰房！

日前陳姓網友經過住家附近的夾娃娃機店時，發現一窩浪貓「寄宿」在機台裡（圖／網友洪小雷、Xiao Xin授權提供）

黑貓媽帶5奶寶「寄宿」夾娃娃機　網笑：變育嬰房！

由於天氣冷，貓咪們都躲在機台裡取暖（圖／網友洪小雷、Xiao Xin授權提供）

由於陳先生是附近住戶，常常到店裡消費，之前就已看過這群浪貓，夾娃娃機的台主也相當有愛，會主動餵食這一家大小。只不過也許是日前天氣變冷，聰明的黑貓媽媽竟然將小貓帶進機台裡「保暖」，儼然就將機台變成「育嬰房」，台主還自嘲地笑說：「天氣冷，牠們自動幫我更新新品了！」不過台主家裡無法養貓，貓咪頻頻跑進機台也不是辦法，後來陳先生得知後便聯繫愛爸洪小雷，洪先生當天晚上下班後立刻準備誘捕工具就前往所在地，與台主一起到現場救援。

黑貓媽帶5奶寶「寄宿」夾娃娃機　網笑：變育嬰房！

原來是一隻黑貓媽媽帶著3隻小黑貓與2隻小虎斑住在這裡，台主相當好心，每天都會來這裡餵食（圖／網友洪小雷、Xiao Xin授權提供）

黑貓媽帶5奶寶「寄宿」夾娃娃機　網笑：變育嬰房！

黑貓媽媽：一個罐罐換2次夾娃娃，請先繳「罐」喔！（圖／網友洪小雷、Xiao Xin授權提供）

黑貓媽帶5奶寶「寄宿」夾娃娃機　網笑：變育嬰房！

由於日前天氣變冷，台主與陳先生不忍心，便請洪先生幫忙誘捕這一家大小，希望幫牠們找家（圖／網友洪小雷、Xiao Xin授權提供）

洪先生表示這窩貓咪是由1隻黑貓媽媽、3隻小黑貓與2隻小虎斑貓所組成，2隻小虎斑已先行被人領養，一隻小黑貓跑走後目前尚無蹤影，因此洪先生到現場時只剩黑貓媽媽與2隻小黑貓。由於台主每天都會來餵食，一拿出罐罐黑貓媽媽立刻跑來蹭蹭，2隻小貓卻躲在機台下面，洪先生只好先將黑貓媽媽抓進誘捕籠裡，牠叫了幾聲後小黑貓們立刻跑出來，這才成功將3隻貓咪一起帶走！隔天到獸醫院進行檢查，小貓們除了眼睛感染還有一些營養不良，除蚤後先帶回照顧養壯，而黑貓媽媽2天後也順利結紮出院，3隻貓咪目前已經準備好投入新家！

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Tags : 夾娃娃機奶寶寄宿育嬰房黑貓

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