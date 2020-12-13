黑貓媽帶5奶寶「寄宿」夾娃娃機　網笑：變育嬰房！

夾娃娃機還有這功能？日前一名陳姓網友路過桃園觀音區一間夾娃娃機店時，突然發現某機台裡竟然出現活生生貓咪！仔細一看原來是一隻黑貓偷偷帶著4隻小貓潛入機台裡，大剌剌地將機台變成「育嬰房」，網友看了全笑翻！

由於陳先生是附近住戶，常常到店裡消費，之前就已看過這群浪貓，夾娃娃機的台主也相當有愛，會主動餵食這一家大小。只不過也許是日前天氣變冷，聰明的黑貓媽媽竟然將小貓帶進機台裡「保暖」，儼然就將機台變成「育嬰房」，台主還自嘲地笑說：「天氣冷，牠們自動幫我更新新品了！」不過台主家裡無法養貓，貓咪頻頻跑進機台也不是辦法，後來陳先生得知後便聯繫愛爸洪小雷，洪先生當天晚上下班後立刻準備誘捕工具就前往所在地，與台主一起到現場救援。

洪先生表示這窩貓咪是由1隻黑貓媽媽、3隻小黑貓與2隻小虎斑貓所組成，2隻小虎斑已先行被人領養，一隻小黑貓跑走後目前尚無蹤影，因此洪先生到現場時只剩黑貓媽媽與2隻小黑貓。由於台主每天都會來餵食，一拿出罐罐黑貓媽媽立刻跑來蹭蹭，2隻小貓卻躲在機台下面，洪先生只好先將黑貓媽媽抓進誘捕籠裡，牠叫了幾聲後小黑貓們立刻跑出來，這才成功將3隻貓咪一起帶走！隔天到獸醫院進行檢查，小貓們除了眼睛感染還有一些營養不良，除蚤後先帶回照顧養壯，而黑貓媽媽2天後也順利結紮出院，3隻貓咪目前已經準備好投入新家！