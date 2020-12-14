求職8大地雷！人資曝「黑名單條件」　眾秒愣：吃飽太閒

為了找到想從事的行業和理想薪資，不少人在面試時除了展現自己的工作能力外，也會向人資或面試官提出自己對公司或職務內容的疑問，不過近日就有名自稱在人力資源領域長期進行招募工作的網友在社群平台《Dcard》分享8大「人資最討厭求職者的狀況」，同時提醒網友這些狀況「不少負責招募的HR（人資）都常碰到，有些HR會哭笑不得，有的HR會直接拉黑，所以找工作時，盡量避免這樣的狀況」：

1、公司所有的職缺都投

原PO表示這類人只會讓人資認為「這個人連自己能做什麼工作都不知道」，他也透露這些人會鍥而不捨，每隔一段時間就來投一遍，久了他的履歷連開都不會開了，「我們內部戲稱『那個炸彈客又來了』」。

2、連投的公司與職缺都搞不清楚

多數HR喜歡求職者主動應徵，主要是因為主動投遞履歷的人選，理論上已經看過公司與職缺資訊，對該職缺有興趣，所以才會主動應徵。有些求職者反而投過履歷就忘，當人資來電約面試，對方卻說「你是哪家公司？我有投嗎？」，這就讓不少HR聽到狂翻白眼。

3、履歷表資訊嚴重錯誤

有些職位需求很緊急，HR會挑選履歷上顯示「目前未在職」或勾選「可立即上班」者優先面試，不過卻經常遇到要討論報到時間，對方卻表示「打算等過完年領完年終再提離職」，原PO也不禁嘆「這不是浪費彼此的時間嗎？」。

4、月底月初奪命連環叩

還有一種求職者會沒顧慮到人資平常的工作，原PO解釋「很多時候，是否要約面試、是否要錄用、各流程的進度，實在不是HR能決定的」，此外還有許多招募以外的業務，像是月底月初時要催各種報表、假單、出勤異常處理、績效考核、人員離退作業、計算薪資等，這時遇到奪命連環叩的求職者，難免也會有壞印象。