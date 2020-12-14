求職8大地雷！人資曝「黑名單條件」　眾秒愣：吃飽太閒

5、無影無蹤

原PO無奈表示「被放鴿子是所有招募人員的痛」，很多時候這種求職者是，已經約好主管甚至大老闆的時間面試，時間到了人卻無影無蹤，打電話又裝死不接，或該報到的沒出現，聯絡上才找理由說不去了。

6、家人或朋友陪同面試

社會新鮮人如果因為安全或要鑑別公司是否有問題，可以請親朋好友陪同，不過原PO也點出大忌「千萬不要陪著進入公司，甚至要求面試時在旁邊陪同」，否則將會令主管留下「太過依賴，無法獨立完成工作」的壞印象。

7、裝熟

有些面試官聽到求職者「認識」某些公司內部高層，會產生「你是不是企圖找哪個高階主管來壓我」的印象，感受會較不佳，他說明「除非是面試告一段落，也有一定意向了，再提出來拉近關係，比較不會那麼突兀」。

8、約「晚上出來喝酒」

原PO舉例表示，自己就遇過早上才剛面試給名片，晚上就來電約見面喝酒，對此他則解釋，HR與公司同事當然也會是好朋友，也可能下班後會有活動，但是對於面試者，畢竟還沒有私交，這樣只會嚇到人家。

不過在這篇「求職避雷針」經驗文曝光後，有眾多網友不認同文內幾個論點，紛紛留言表示「不太認同第2點…很多公司的名稱跟網路上的公司名稱根本不一樣，網路叫A公司，結果打來告訴我是B公司，而且名稱完全跟職位沒有關聯」、「關於第4點⋯站在求職者的立場等待是很煎熬的，曾經等過3個月的，對方一直說要等但不知道要等多久，那不是叫人家吃土嗎？」、「有點傻眼，遇過很多人資反倒一點消息都沒有」、「求職者也是急需工作，不然哪有人會閒閒沒事短時間內就一直重複投」。（編輯：楊智傑）

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