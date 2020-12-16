2021連假全出爐！內行曝「神級請假攻略」：放到以為離職

▲2021年連續假期攻略曝光，身為上班族的你，趕緊來看看如何安排假期。（示意圖／取自 pixabay ）

而綜合網友意見，《NOWnews》也為大家整理明年八大連假的請假攻略

跨年連放9天：

2021/1/1至2021/1/3是元旦的連續假期，若是多請12/28至31四天，就可以連放九天假。

春節連放11天：

2021/2/10至2021/2/16為明年的農曆春節，而正好2/6與2/7是週末，若請2/8、2/9，將可以爽放11天假。

228紀念日連放9天：

2021/2/27至2021/3/1為228紀念日，明年的228紀念日剛好有三天的連假，若請3/2至3/5，可以連放9天。

清明節連放10天：

2021/4/2至2021/4/5是兒童節、清明節的連續假期，若是4/6-4/9四天請特休，就可一次連休10天的假期。

端午節連放9天：

2021/6/12至2021/6/14是端午連續假期，只要多請6/15至6/18四天特休，就可以連休9天。

中秋連放9天：

2021/9/18至2021/9/21則是中秋，若多請9/22至9/24三天，就可以爽放9天連假。

雙十連放9天：

2021/10/9至2021/10/11雙十國慶，如果10/12到10/15連請四天假，就可以直接休9天。

2022跨年連放9天：

若請12/27至12/30四天特休假，就可以一次放9天連假，悠閒邁入2022年。

（編輯：張嘉哲）

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