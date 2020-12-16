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窗型舊冷氣竟「長出橘貓」　奴才驚：魔術大空間？

▲窗型舊冷氣竟「長出橘貓」，奴才驚：魔術大空間？（圖／網友Bao Lai授權提供）
文 : 寵毛網

幾天前賴小姐陪小寶與小橘子玩耍時，瞥見牆上的窗型冷氣好像少了一些葉片，因為冷氣老舊早已拔掉插頭沒有使用，後來陸續發現地上出現葉片，這才推測應該是小寶或小橘子「搞破壞」但是她不以為意。沒想到某天半夜一點半，小寶想找阿姨陪玩一直大聲叫，當時賴小姐正在照顧狗狗又擔心牠吵到鄰居，便請先生先上樓看牠，沒想到滿心期待阿姨出現的小寶一看見是「叔叔」，竟然使出「洪荒之力」狂奔、猛跳、一下就衝進冷氣孔裡，當場讓叔叔非常傻眼！賴小姐得知後擔心牠「卡住」立刻衝上樓，一開房門就看到牠躲在冷氣孔裡，一臉哀怨地看著她，賴小姐好氣又好笑地一邊拍照記錄，一邊輕聲呼喚牠，小寶這才慢慢從冷氣機裡鑽出來撒嬌！

窗型舊冷氣竟「長出橘貓」　奴才驚：魔術大空間？

因為太愛講話，只好與室友「小橘子」住在VIP房裡（圖／網友Bao Lai授權提供）

窗型舊冷氣竟「長出橘貓」　奴才驚：魔術大空間？

日前小寶半夜喵叫找賴小姐，沒想到來的竟然是「叔叔」，小寶當場立刻奔進冷氣孔裡，還一臉哀怨樣！（圖／網友Bao Lai授權提供）

窗型舊冷氣竟「長出橘貓」　奴才驚：魔術大空間？

小寶：倫家要阿姨陪，鼻要叔叔啦！（圖／網友Bao Lai授權提供）

窗型舊冷氣竟「長出橘貓」　奴才驚：魔術大空間？

直到賴小姐上樓輕聲呼喚小寶，牠才慢慢爬出來（圖／網友Bao Lai授權提供）

窗型舊冷氣竟「長出橘貓」　奴才驚：魔術大空間？

小寶：姨姨～倫家比較喜歡妳嘛！（圖／網友Bao Lai授權提供）

由於畫面實在太荒謬，賴小姐忍不住分享在貓咪社團裡，並寫下：「原來沒在使用的窗型冷氣機有這種功能，根本就是魔術大空間TIIDA！」短短幾天就吸引超或3萬多名網友噴笑按讚，不少人紛紛留言：「我的老天鵝啊好可愛！」、「貞子從電視出來，貞貓子從冷氣出來」、「怎麼進去的？」、「想知道會長貓的冷氣要在什麼地方買的到」、「如果告訴朋友冷氣裡有貓，應該會被罵神經病吧」、「真的是魔術大空間，連橘貓都進的去XD」。（編輯：陳珮瑜）

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Tags : 奴才窗型舊冷氣長出橘貓魔術大空間

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