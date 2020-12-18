一掃2020陰霾！101跨年首創「360度輪狀煙火」曝光

一年一度備受矚目的台北101跨年煙火，16日公布施放細節，主打全球首創高樓四面架設360 度特效輪狀煙火，以時長 300 秒、共 1.6萬發的煙火點亮夜空。交通部長林佳龍今日也應邀出席並表示，台灣的防疫成果值得慶賀，台灣要從防疫大國邁向觀光大國，這次的101煙火別具意義，是讓全世界看到台灣真的是塊寶島。

台北101於今日公布 2021年跨年主秀煙火模擬動畫，台北101董事長張學舜特地邀請交通部長林佳龍、交通部觀光局副局長林信任和台北市觀傳局主秘蕭君杰一同出席共襄盛舉。今年跨年主秀以「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」為題，期望在2020年全球受疫情影響下，能藉由璀璨的跨年煙火激勵民心，關懷世界，並攜手迎向希望。

林佳龍則說，101能舉辦跨年煙火匯演自己抱著感恩的心，除了指揮中心領導正確，也是國人很團結的配合防疫新生活政策，就成果來說值得慶賀，跨年的意義也是展開新的開始，新的許願，這次的跨年煙火是重大的一件事情，因此當張學舜排除萬難、在當時疫情不明的狀況仍然決定舉辦，自己相當敬佩，台灣要從防疫大國邁向觀光大國，這次的101煙火別具意義，是讓全世界看到台灣真的是塊寶島，國際行銷的效益是最大的，「因為是only one也是number one」。

張學舜表示，台北101透 過光明璀璨煙火讓全世界看到台灣豐盛繁榮與多元文化的台灣文明，我們非常感 謝所有防疫人員的努力與奉獻，我們即將告別2020，希望一起迎接充滿希望的2021。