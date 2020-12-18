一掃2020陰霾！101跨年首創「360度輪狀煙火」曝光

跨年煙火以「愛」為主題，結合燈光、音樂、點燈與煙火，燈光部分將自24日耶誕夜起至31日，台北101大樓塔身燈光將轉變為代表「愛」的浪漫粉紅色，並自晚間6點起，每小時推出跨年期間限定版的整點燈光秀。跨年主秀音樂也首度由國際級配樂大師林強授權的經典名曲「向前走」並請來小男孩樂團以華麗搖滾重編重錄、重奏重唱。

101透過燈光、音樂、點燈與煙火互相串聯，再加上59樓與60樓的顯示螢幕展演的文字訊息，交織跨年主秀，預計成為世界焦點。今年全新推出「360度立體特效輪狀煙火」，是全世界第一個在高樓等101的50樓及82樓架設共16組輪狀煙火，創造四面立體煙火噴射的震撼效果，增加煙火變化性，另外也推出「讓愛點亮夜空.LOVE @ 101」線上點燈徵集活動，將於24、25兩日在59樓與60樓的顯示螢幕呈現，讓民眾的許願文字登上101。

跨年煙火將分為5個章節演繹，包含「序章：告別2020 迎接2021！」、「第一章：向防疫英雄致敬 全民齊心向前行！」、「第二章：攜手世界向前行：Taiwan Can Help」、「第三章：祈福關懷 幸福未來向前行！」、「終章：精彩台灣無限可能 愛與希望向前行！」

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