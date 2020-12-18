buffet怎吃都虧爆！內行曝「專業拿法」：順序對了準回本

留言中甚至有內行人專業建議，「事前喝杯牛奶顧胃，吃點沙拉讓腸蠕動（別用千島或美乃滋，一點和風沙拉醬即可），接著就能吃餐了。一開始份量先控制到一口確認自己喜好，差不多了再從喜歡的幾道內增加份量。期間盡量避免澱粉或含糖的（血糖升高容易有飽足感），高油脂的也做好控制，茶水只選水或無糖茶類，溫飲為佳。」

此外也有網友分享其他答案，直言「一開始先攻擊哈根達斯，等到大家開始吃冰的時候，其他的都不用排隊了」、「上次不說裡面的哈根達斯最貴，先吃4盒再開吃正餐」、「就吃那間最出名的幾道菜，其他吃自己愛吃的」、「先吃外面賣比較貴的食材，因為，平常買的時候很貴，也一定很少去買來吃，其他食材就慢慢吃吧」。

不過也有人抱持不同意見，認為去吃buffet吃得開心就好，太過在意價格或回本問題，反而讓整場飯局不快樂，直呼「選自己愛吃的，如果都想吃回本，那會不會太累了」、「吃東西是為了開心與飽～其餘想法都是多餘。如果為了回本或是所謂的CP值……建議還是找喜歡與便宜的餐館吃就好。」、「吃buffet不是為了吃回本，而是吃爽感」。（編輯：陳雅雲）

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