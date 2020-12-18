日男「什麼都不做」大爆紅！真實工作曝光　妻力挺當空氣

▲日本一名叫做森本祥司的男子，其推特上已有27萬人追蹤，讓他爆紅的原因，就在於他提供「什麼都不做」的服務，只是靜靜陪伴客戶。（圖／翻攝自推特＠morimotoshoji）

日本一名叫做森本祥司的男子，近期在推特上受到上萬網友關注，這名男子爆紅的原因，就在於他所提供「什麼都不做」的服務，只是靜靜陪伴客戶。對此，就連律師呂秋遠也在臉書上特別分享森本祥司的故事，而引來許多網友熱議。

律師呂秋遠於臉書上分享「森本祥司」的故事，表示森本祥司在推特上創辦一個叫做「什麼都不做的人」（レンタルなんもしない人）的帳號，至今已有超過27萬人追蹤，而他之所以會爆紅，最主要的原因，就是他所提供的特別服務：「什麼都不做」，他僅會靜靜地陪伴客戶。

他的收費標準也相當特別，客戶只要提供國分寺車站到指定地點的車資、餐點，森本祥司就願意到場服務。過去這兩年來，他每年服務案例超過了一千件，但最近因生意太過熱門，才開始收取1萬元日幣（約新台幣2714元）的費用。

森本祥司接過的委託案相當多，其中內容包括陪伴媽媽遛狗、陪女生抓寶可夢、傾聽上班族罵上司、講八卦、坐在櫻花樹下發呆等等，甚至還有人請他陪伴去辦離婚登記。呂秋遠透露，「陪伴的工作，讓他養活了自己、出了書、漫畫、拍成了日劇，而且推特上還有27萬人追蹤」。

事實上，森本祥司原本在出版社上班，但工作讓他生活變得不快樂，後來決心去做「什麼都不做的人」的工作，意外讓他生活變得比以往快活多，呂秋遠指出「他就只是陪伴、傾聽，什麼都不做，但是帶給客戶很多的安慰。這項工作，最後變成了生意，而且找到了快樂。」