【姊妹有事嗎】營養師教你冬天吃「這鍋」！ 透露三個技巧越吃越瘦 #04

冬天是一個容易堆積脂肪的季節，天冷就想吃鍋的節奏，趙函穎營養師推薦大家從日常生活中檢視自己的飲食、情緒，只要做到這三件事，冬天減肥絕非難事。

：：第一件覺察：：吃對食物

我常說我們人其實是一台高級的汽車，妳一定要加對油，身體的代謝才會起來。反之，如果你都節食，然後沒有給他吃好的食物的話，你身體就會進到一個禁止期，就冬眠了，他其實不會燃燒，你就停滯了。等到你隨便一亂吃，他又肥胖了。

蔬菜吃的夠不夠多？

例如：一天至少4-5個拳頭大，顏色要越豐富的越好。

紅椒、黃椒：含有大量的維生素C，可以養顏美容。

紫洋蔥、木耳、菇類：富含膳食纖維、多醣體纖維，可以提升免疫力、排便順暢。

趙函穎營養師強調如果想要吃蛋白質的話，記得一個比例 叫做：蔬菜比蛋白質是2:1，蔬菜永遠吃的比蛋白質還多，就可以把過多的油脂去排掉。

減少精緻的澱粉，喝足夠的水戒飲料。

減肥還是要吃澱粉，盡量善用好的澱粉類，譬如：地瓜、南瓜、玉米、紫米飯，這些都是很好的選擇。（編按：延伸閱讀主題三影片）另外，「糖會使人老化」還易胖，一定要戒含糖飲料，喝足夠的水。

：：第二件覺察：：適時紓解壓力

趙函穎營養師表示，這幾年在臨床門診發現很多女性朋友少吃多動都沒有瘦，結果是「情緒壓力胖」。所以，我想要妳好好去覺察「我每天是不是讓自己身體壓力很大」、「我有沒有好好去放鬆」、「我有沒有好好的去睡覺」，只要有好好充足的睡眠，壓力賀爾蒙就會降低，生長賀爾蒙就會上升，而且身體的瘦體素會增加，讓你其實不用做什麼就會自然瘦。

她建議大家每天再忙，回到家可以好好舒壓，比方：泡澡、泡腳，提醒大腦「該休息囉！」讓你接下來可以睡個好覺。同時，搭配喜歡用精油，聞起來香香的，也可以幫助壓力的釋放。

：：第三個 覺察：：好好愛自己

最後謹記，就是一定要「好好愛自己」要從飲食心態開始改變，每天排便、做有氧運動，好好照顧你的睡眠，你的身體就會跟著你越來越健康喔！在日常生活中，只要做到以上三件事隨時觀察提醒，就可以讓肉肉遠離你。但是，歲末年終天冷首選就想要嗑一鍋，怎麼辦？

趙函穎營養師推薦日本風靡的減醣、瘦身火鍋「豆乳火鍋」，把小火鍋的湯底換成「豆漿」，選擇低脂的料，像是：蛤蠣、魚片、花枝，富含豐富的鋅「養顏美容」、「促進代謝」。再來，放你喜歡的蔬菜，娃娃菜、菇類、大番茄、南瓜，把營養全都包進去，而且冬天來個熱呼呼的火鍋，是不是很療癒呢！小編等等也要在家煮一鍋來試試，暖暖胃，吃再多也不怕。

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