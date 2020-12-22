明年3月到底能不能出國？台人狂喊「一關鍵」：真的超怕

貼文一出，網友紛紛回應「其實台灣人害怕的根本不是染疫，是要來回隔離28天…」、「連每年冬天北海道都沒在期待了，想太多」、「來回隔離28天，是在哈囉」、「去關14天，回來關14天，要不要你自己選啊？」、「我有同事明年就想出國…但因為隔離期太長真的很怕被開除」、「回來關14天，我看大部分公司會叫你填離職單吧」、「台灣防疫至少要在兩年以上，隔離14天政策也持續施行，不怕丟工作就去啊」。

綜合網友意見，多數人認為關鍵在於，現在從外國入境的民眾皆須配合居家檢疫隔離14天，即便去的國家不用隔離，有工作在身的人也仍舊要向公司行號請假兩個禮拜以上（包含玩樂的時間），加上國際疫情仍未趨緩，要等到台灣回國隔離14天的政策結束，還得等上好一陣子。（編輯：張嘉哲）

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