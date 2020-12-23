▲全台通路「口罩開賣時間」懶人包！全聯開賣「聖誕節款」！口罩實名制明年放寬一次可領10片。（圖／翻攝自Pinkoi官網、韓妞妞愛買買臉書）

新冠肺炎疫情持續蔓延，而我國近日也新增不少確診案例，微幅升溫的狀況，讓不少民眾防疫意識再度拉高，開始購買口罩防備。而到底有哪邊可以買到完整的盒裝口罩呢？《NOWnews》特別整理出全台各通路，提供給需要的民眾參考。數量有限，實際存貨狀況仍以各通路公告為主。

萊潔12/23推出全新「玩色•迷彩系列」

萊潔推出全新「玩色•迷彩系列」

➤購買資訊：50入／盒，NT.399

➤開賣時間：12月23日開賣

➤販售通路：萊爾富、家樂福、大樹、丁丁、維康、佑全、札幌藥妝、墊腳石

全聯12/16開賣「聖誕節口罩」

全聯將開賣第二波「聖誕節口罩」，推出混色款的「康乃馨3D立體兒童醫療口罩」以及「口罩耳帶（成人用）」

1.「康乃馨3D立體兒童醫療口罩-聖誕節(白+綠+紅)」

➤開賣資訊：30入/盒，NT.359

➤開賣時間：12/16

2.「康乃馨醫療口罩耳帶-聖誕節(白+紅+藍)」

➤開賣資訊：30入/盒，NT.299

➤開賣時間：12/16

全聯也會在限定門市同步開賣2款（緋紅雪花、星空雪花）中衛口罩

➤開賣資訊：30/盒，NT.300，福利卡友購買一盒即贈100福利點。

➤開賣時間：12/16

優美特推「貓貓醫療口罩」

優美特跟「lailai design」插畫設計以「隔壁的貓」以及「我家小捲」作為設計發想推出「貓咪醫療口罩」！

➤購買資訊：25入／盒

➤開賣時間：12月15日出貨