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「三隻腳」浪浪緊緊抓住女人　堅持握手祈求跟她回家！

▲「三隻腳」浪浪緊緊抓住女人，堅持握手祈求跟她回家！（圖／shutterstock）
文 : 寵毛網

馬路如虎口，上一秒平平安安，下一秒會發生什麼事無法預測，人是如此，動物亦是。常常在新聞上聽到有石虎被路殺、浪浪被衝撞的消息，遭遇意外的牠們，活動能力大幅減低，往後該如何生活讓人非常擔心。而在土耳其伊斯坦堡的街上，就有一隻虎斑遭遇嚴重意外，被發現時，腿上已留下無可挽回的傷口，並送往寵物醫院截肢。 

左腳已經無可挽回，故立即為牠截肢（圖／Instagram＠jinsbottlebabies）

左腳已經無可挽回，故立即為牠截肢（圖／Instagram＠jinsbottlebabies）

後續有位女人因緣際會來到這家醫院，並看到了這隻遭逢變故的虎斑貓，女人回憶當時牠就虛弱地躺在籠子裡，不停地揮舞自己的小前爪，試圖想抓住女人，好像在表達不希望她離開。而醫院的人員也跟女人說，因為這隻小貓的特殊身體狀況，牠不太能再回到動物保護所，現在醫院正積極幫牠找一個溫暖的家庭保護牠。而女人聽完點點頭，還是就這樣回家了，可接下來的時間裡，與虎斑次相遇的畫面不停於腦中重播她控制不住自己的一直回想起那隻渴望關愛的小前爪 ，於是她再次前往醫院。 

你來找我了嗎？（圖／Instagram＠jinsbottlebabies）

你來找我了嗎？（圖／Instagram＠jinsbottlebabies）

過幾天後虎斑順利來到女人的家，並得專屬於牠的名字：伊金（Ekim），在土而其語代表十月的意思。而伊金對於這位自己積極欽點的女主人非常滿意，剛來第一天就親暱用自己的頭磨蹭她，且當女人離開牠，伊金會立即大哭表達自己的寂寞。所以女主人會花大量的時間陪伴牠，讓伊金知道自己是被愛的，如果真的有事無法陪伴，也會用最柔軟的毛毯，包覆伊金全身，讓他感到安全與舒適。 

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Tags : 三隻腳女人抓住握手浪浪

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