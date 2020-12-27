「三隻腳」浪浪緊緊抓住女人　堅持握手祈求跟她回家！

馬路如虎口，上一秒平平安安，下一秒會發生什麼事卻無法預測，人是如此，動物亦是。常常在新聞上聽到有石虎被路殺、浪浪被衝撞的消息，遭遇意外的牠們，活動能力大幅減低，往後該如何生活讓人非常擔心。而在土耳其伊斯坦堡的街上，就有一隻虎斑遭遇到嚴重意外，被發現時，腿上已留下無可挽回的傷口，並送往寵物醫院截肢。

後續有位女人因緣際會來到這家醫院，並看到了這隻遭逢變故的虎斑貓，女人回憶當時牠就虛弱地躺在籠子裡，不停地揮舞自己的小前爪，試圖想抓住女人，好像在表達不希望她離開。而醫院的人員也跟女人說，因為這隻小貓的特殊身體狀況，牠不太能再回到動物保護所，現在醫院正積極幫牠找一個溫暖的家庭保護牠。而女人聽完點點頭，還是就這樣回家了，可接下來的時間裡，與虎斑初次相遇的畫面不停於腦中重播，她控制不住自己的一直回想起那隻渴望關愛的小前爪 ，於是她再次前往醫院。

過幾天後虎斑順利來到女人的家，並得到專屬於牠的名字：伊金（Ekim），在土而其語代表十月的意思。而伊金對於這位自己積極欽點的女主人非常滿意，剛來第一天就親暱地用自己的頭磨蹭她，且當女人離開牠，伊金會立即大哭表達自己的寂寞。所以女主人會花大量的時間陪伴牠，讓伊金知道自己是被愛的，如果真的有事無法陪伴，也會用最柔軟的毛毯，包覆伊金全身，讓他感到安全與舒適。