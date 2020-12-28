網美圈都在瘋傳的育兒好物！超實用清潔神物　爸媽小孩都能用

近日持續低溫，跨年前夕更有強烈寒流來襲，疫情警報未解除的情況下，民眾狂歡過節也得慎防任何威脅纏身，守護自己也同時保護身邊的人，除了戴上口罩，你我更得主動出擊，從頭到腳，各種可能沾染俗塵的部位，任何細節都不能忽視清潔抗菌的重要性，尤其是小朋友抵抗力較沒大人強，又是最容易「東摸西摸」的族群，隨時做好清潔防護，更是家長最需要注意的細節。

年末迎來的聖誕節、跨年，許多家長不免俗一定會帶小朋友外出走走，這也是讓家中小孩接觸病菌最高風險的時刻，若是不小心忽視清潔，很容易就讓孩子無形中受到威脅，尤其是在公共場所如廁，馬桶蓋上的細菌數量可是相當可觀，這時候親膚又能殺菌的濕紙巾絕對是最必要的商品。

以往嬰兒用濕紙巾也許對小朋友的屁屁和私密處溫和友善，卻大多只是單純將髒汙拭去，拭拭樂「超純水潔膚柔濕巾」就是為寶寶量身打造的產品，生醫級超純水配方特別友善小朋友柔嫩的肌膚，舒適乾爽的效果也成為媽媽網紅們的超級愛用品，如果喜歡「超厚」清潔觸感的爸媽，也有添加抗菌配方的「超厚銀離子抗菌濕巾」。同樣溫和清潔的「親子熊超純水潔膚濕巾」，上頭多了可愛的魚圖案，在開啟濕巾時，魚會隨著抽起的紙巾跳到另一邊，生動有趣的設計吸引孩子目光，也讓家長可以機會教育，不過要注意的是三款產品均不溶於水，使用後不能丟入馬桶中。

若是想要一舉兩得，「拭拭樂濕拭衛生紙」就可以在水中分解，用完直接丟馬桶不阻塞，方便又環保，此款商品添加銀離子抗菌配方，專利設計的撕取線好抽易撕開，就算1張要當2張用也行，擦拭馬桶蓋和屁屁一次搞定，讓家長帶小孩外出時的清潔簡單又到位。

除了上廁所必要的清潔濕紙巾，網紅媽媽「花花」也推薦了另一款育兒清潔神物「嬰兒紗布毛巾」，洗澡時拿來擦臉、擦嘴巴非常方便，更可以拿來清舌苔和奶垢，也強調要放入嘴巴清潔，拋棄式是最衛生方便的設計，除了有盒裝的之外現在還推出隨身包，輕鬆帶出門不再大包小包。

疫情嚴峻的現在，外出遊玩千萬別忽視清潔，新手媽媽若帶著家中寶貝出門，一定要備妥抗菌用品，自己、孩子、親朋好友都能使用，注重細節、保持清潔，才能玩得開心又安全，疫情當下，保護好自己和身邊所愛的人，就是2020最完美的ending。現在也為了寵愛媽咪，即日起至2021年1月31日，憑11、12月發票，於建議通路購買拭拭樂商品滿169元，登錄拭試樂活動頁參加抽獎，就有機會得到GOGORO及dyson手持無線吸塵器，呵護自己與身邊的人還能拿好禮，趕緊把握機會成為幸運兒吧！