讓牌咖都驚艷！超精緻「愛馬仕皮革麻將」、「潮虎麻將組」　5款超時髦特色麻將過年必收藏

即將到來的跨年和元旦假期，你已經規劃好如何狂歡了嗎？除了出門倒數看煙火感受氣氛，跨年夜寒流將來襲，窩在家開桌來場方城之戰更是不錯的選擇！不過拿一般麻將開桌就太普通了，限量設計的國粹麻將現在已成為各大品牌在新年前重磅推出的經典蒐藏品，不但可以約親朋好友一起同樂，平時放在家裡收藏也是話題十足的裝飾品，這次介紹5款特色麻將組，讓你們打麻將也可以很時尚！

Hermés愛馬仕皮革麻將

經典時尚大牌愛馬仕除了耳熟能詳的柏金包、凱莉包等，在今年還推出了頂級皮革製成的麻將組，全套手工製作，內含144塊手工實心蠟木製成的麻將、以小牛皮材質縫制，無論是洗牌疊牌或是丟出，都可以降低音量甚至是靜音的程度，兼具高貴及實用性。外盒使用黑檀烏木配上深棕色的牛皮把手，大方質感，放著宛如藝術品。不過這款豪華麻將要價不斐，其定價為新幣57,200元，約為台幣123萬，看來愛馬仕等級的國粹終究只可遠觀。

虎牌啤酒「潮虎麻將組」

虎牌啤酒今年推出了最潮周邊「潮虎麻將組」，寶藍色的麻將印上白色虎牌Logo「虎爺」，霸氣十足，「虎爺」的台語諧音「好野」，也象徵叼著金銀財寶通通來的好兆頭。不過這限量款麻將在市場上有錢也買不到，必須於指定通路購買虎牌啤酒、虎牌冰釀啤酒，即日起至2021/1/31，加入虎牌LINE官方帳號登錄發票，即可累積點數兌換，想得到這個堪稱貨真價實的「最潮國粹」，可以去虎牌啤酒官網了解更多資訊。

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