吃到飽火鍋鈉含量高？學會「挑3減4」小撇步：爽吃無負擔

▲國民健康署指出，一頓吃到飽的火鍋等於吃掉一大匙的食鹽，不過，只要把握吃火鍋的「挑3減4」原則，就能輕鬆爽吃無負擔。（圖／NOWnews資料照）

冬天到了，許多人都會到外頭吃火鍋來暖暖胃，不少人也會買火鍋湯底回家自行料理，不過，國民健康署指出，一頓吃到飽火鍋的鈉攝取量高達5100毫克，相當於13公克的食鹽，等於一大匙！遠遠超出衛福部建議的每日鈉攝取量上限2400毫克（約等於6公克的食鹽），國民健康署並分享了吃火鍋的「挑3減4」小撇步，只要照著做，就能開心爽吃無負擔。

國民健康署表示，民眾吃火鍋時，常會無意間吃進過多熱量（卡路里）、脂肪（油脂）及鈉（鹽分），若經常食用，可能會導致肥胖、心血管疾病及相關併發症，如：高血壓、動脈硬化、腦中風、狹心症及心肌梗塞等，縱使是偶爾吃也要注意，慎選火鍋食材及沾醬，並注意食用的份量。

國民健康署提醒，民眾應避免食用火鍋店所提供的含糖飲料、冰淇淋、甜食點心等，都可能增加罹患糖尿病、血脂異常等代謝性疾病、甚至是罹患癌症的風險。國民健康署並提供民眾「挑3減4」的吃火鍋小撇步，讓你在享用暖呼呼火鍋的同時，也能顧到身體健康。

聰明「挑三」：

1. 「挑」湯底：選擇由昆布或蔬菜熬製的清湯底，拒絕高熱量及高鈉含量之湯底，如麻辣鍋底及酸菜白肉鍋底等；1碗麻辣鍋底湯熱量約170大卡，超過半碗飯的熱量，而鈉含量約為660毫克，相當於1.7公克的食鹽。

2. 「挑」高纖：選擇蔬菜類及菇類等高纖食材，不僅可增加飽足感以降低其他高熱量食物之食用量，同時還能攝取到豐富的纖維質及營養素。

3. 「挑」低油：選擇脂肪含量較低的白肉以取代高脂的紅肉，並且去皮以減少脂肪攝取。