吃迴轉壽司「手機滑進洞裡」！回收洞內幕被抖出：太神奇

日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多民眾前往消費。不過，就有一名女網友指出，吃迴轉壽司時，手機不小心掉進壽司盤回收洞口，隨後她也意外曝光了「洞口內幕」，而在網路上掀起一陣熱議。

原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示很多人都吃過迴轉壽司，但她便貼出一張壽司盤回收洞的照片，好奇直問「但是有多少人知道這裡面是什麼呢？」隨後她也驚喜解答「是一條蠻深的水道，有強力的水流沖盤子回到廚房的洗碗槽」。

她透露，自己本來開心吃迴轉壽司時，沒想到iPhone XR卻掉進洞口裡，所以才意外知曉原來洞內是一條水道，文中她也搞笑直言「我的XR告訴我的，他今天進去探險了，有人的手機也有進去探過險嗎？嚇到都吃不下了，第一次吃壽司吃到滿身汗」。

事後原PO還分享了日本YouTube頻道「178イナバニュース【くら寿司公式】」的影片，影片中也詳細分享了迴轉壽司店內的各種設置，其中壽司盤回收洞口打開後，裡面其實是一條水道，盤子丟下去後，會隨著水流到廚房的洗碗槽內，最後再透過自動洗碗機來清洗。

貼文一曝光後，隨即引來許多網友搞笑留言，「要記得替XR收驚呀」、「XR：當時我害怕極了」、「感覺開錄影進去會很刺激」、「想知道XR的心理陰影面積」、「XR的奇幻旅程」、「XR下去有算盤數嗎」。

但也有不少人知曉洞內真相後，驚訝喊道「哇嗚，原來是這樣，謝謝苦主，長知識了」、「我常常去～謝謝樓主，讓我多了一個知識……」、「好神奇！第一次知道欸」、「吃這麼久現在才知道」、「好酷哦」。（編輯：陳雅雲）

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