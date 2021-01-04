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白貓太貪吃奴才惡搞幫牠「徵乾爹」　網笑翻：想報名！

▲白貓太貪吃奴才惡搞幫牠「徵乾爹」，網笑翻：想報名！（圖／網友庭瑜授權提供）
文 : 寵毛網

看這身材就知道「需求很大」！網友庭瑜養了一隻白胖貓「白白」，由於牠天生骨架大又很會吃，還非常會「夭巴剎」讓奴才相當傷腦筋，看到最近流行「徵乾爹」的新聞於是突發奇想也幫牠惡搞畫紙板，網友一看條件全笑翻了！

白貓太貪吃奴才惡搞幫牠「徵乾爹」　網笑翻：想報名！

網友庭瑜飼養的「白白」是一隻食量驚人的貓咪（圖／網友庭瑜授權提供）

白貓太貪吃奴才惡搞幫牠「徵乾爹」　網笑翻：想報名！

小時候楚楚可憐的模樣，完全想不到現在會變成8.7公斤的「白色大福」（圖／網友庭瑜授權提供）

庭瑜表示白白是前飼主在路邊發現的浪浪，當時牠還不到一歲，因為肚子餓狂喵叫才被發現，後來轉交給她就一路養到現在，目前已經6歲非常黏人。白白的生活作息很像慵懶的人類，每天把奴才手臂當枕頭饋，晚上9點就會上床睡覺，隔天奴才起床牠還能繼續睡，起床不是吃飯就是上廁所，偶爾與另一隻橘白貓「桔桔」玩一下打架遊戲後又繼續補眠，讓奴才笑說自己每天都一覺到天亮！

白貓太貪吃奴才惡搞幫牠「徵乾爹」　網笑翻：想報名！

白白生性慵懶，經常呈現大叔模樣（圖／網友庭瑜授權提供）

白貓太貪吃奴才惡搞幫牠「徵乾爹」　網笑翻：想報名！

愛睡枕頭或是奴才手臂非常懂享受，但睡相有點……（圖／網友庭瑜授權提供）

白貓太貪吃奴才惡搞幫牠「徵乾爹」　網笑翻：想報名！

庭瑜還飼養另一隻2歲多的橘白貓「桔桔」，雖然人家帶有橘貓基因但身材維持得很好（圖／網友庭瑜授權提供）

白貓太貪吃奴才惡搞幫牠「徵乾爹」　網笑翻：想報名！

兩隻貓天天在家上演「打架戲碼」（圖／網友庭瑜授權提供）

不過白白唯一的缺點就是牠的骨架與體型比一般貓咪大很多，因此非常會吃，每天早晚都要一大盆乾乾，有時還會混罐罐，吃不夠會一直怒吼，因此目前已經吃到8.7公斤，讓庭瑜深感快要被吃垮，才會惡搞幫牠「徵求乾爹」，並寫下：「不用有錢，天天吃罐罐就好，床不用大，讓我睡枕頭就好，阿姨叔叔我不想努力了！」。

白貓太貪吃奴才惡搞幫牠「徵乾爹」　網笑翻：想報名！

日前因為流行「徵乾爹」，有感快被白白吃垮的奴才也幫牠寫了一張紙板（圖／網友庭瑜授權提供）

白貓太貪吃奴才惡搞幫牠「徵乾爹」　網笑翻：想報名！

除了要天天吃罐罐睡枕頭，連ID都是「哭夭餓餓餓」（圖／網友庭瑜授權提供）

白貓太貪吃奴才惡搞幫牠「徵乾爹」　網笑翻：想報名！

白白：偶這麼可愛，應該會很多人乾爹乾媽斗內罐罐吧？（圖／網友庭瑜授權提供）

網友一看全笑噴表示：「ID還是『哭夭餓餓餓』，太可愛了」、「要去西門町才找得到乾爹啦」、「包養牠有沒有罐罐無限量供應很重要」、「糟糕，想報名」、「看到貓貓我要開始努力了」、「你根本從來也沒努力過！」。（編輯：陳珮瑜）

Tags : 太貪吃奴才徵乾爹惡搞白貓

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