2021民生日常新制上路！8大新制元旦實行

揮別2020年，除了開心迎接新的一年外，以下整理2021年元旦起有哪些新法規上路，即將實行的新制都與民眾日常相關，不要跟自己錢包過不去，2021年元旦起，8大新制施行如下：

餐廳、包裝食品豬肉新制

1.未依規定標示豬肉原場地(國)，將處3萬至300萬元罰鍰。

2.標示不實將處4萬至400萬元罰鍰。

基本工資調漲

1.勞動部公告基本工資從2萬3,800 元調高為2萬4,000元。

2.時薪從158元調至160元。

勞保與國保費率調高

1.勞保普通事故保險費率原11%調漲至11.5%。

2.國民年金保險費率原9%調高至9.5%。

減稅紅包

1.109年綜所稅基本生活扣除額17萬5,000元調高為18萬2,000元，5月報稅即可適用，為歷年最大調幅。

2.汽機車汰舊換新優惠延長至2026年1月，汽車6年以上、機車4年以上報廢更換新車，汽車減徵5萬元貨物稅，機車減徵4千元貨物稅。

手搖飲規範

強制標示總糖量及總熱量(配料：珍珠、椰果、布丁等也需一併計算)，若標示不實，最高罰400萬元。

醬油、燒烤水產品致癌物從嚴規範

1.醬油在製程中可能自然生成疑似致癌物「3-單氯丙二醇」限量從0.4ppm下修至0.3ppm。

2.燒烤水產包裝食品中致癌物「苯駢芘」限量訂定2.0至6.0μg/kg。

未上市櫃證交所得列入基本稅負

為防堵個人成立未上市櫃公司炒房，規避房地合一稅，110年起我國未上市櫃證交所得將列入基本稅負範圍、個人適用20％稅率。

新版TAIWAN放大護照

2021/1/11起正式發行放大TAIWAN字樣的新版晶片護照，每本新台幣1,300元，未滿14歲孩童，每本新台幣900元。

原文自 《NOWnews 懶人包》