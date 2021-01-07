天然尚好！好萊塢明星級有機髮品　教妳如何照顧秀髮

天氣時晴時雨、忽冷忽熱，加上吹染整燙的折騰，妳的頭髮是否也成為三千煩惱絲，出了各種狀況？其實，也很有可能是妳用的髮類產品，影響到髮質與頭皮健康喔！例如加了許多化學添加成分的髮類產品，長期使用反而容易傷害髮質與頭皮。所以好好照顧寶貝的秀髮，讓頭髮與頭皮恢復健康活力，還是天然尚好！

隨著消費意識提高，越來越多人在選擇髮類品牌時，不僅會注重產品好不好用，更開始在意產品本身甚至源頭是否含有天然有機成分，才不會對身體造成負擔、或是對環境造成污染。來自紐約沙龍級的天然有機髮品John Masters Organics，不僅在乎環境友善，強調不添加任何有害化學成分，在產品上誠實清楚標示有機成分，更從成分植物的源頭就開始講究，要求種植期間無施加化學農藥，才能做到真正有機。透過最天然的成分，溫柔地照顧頭皮與髮絲，因此深受許多注重環保議題的好萊塢女星喜愛，在日本台灣也成為超熱賣的天然有機明星級品牌。

要好好照顧秀髮，除了要用正確的方法洗護之外，更要根據自己髮質與頭皮狀況，挑選適合的產品組合，才能真正達到效果。以台灣賣得最好的薄荷繡線菊頭皮洗髮精為例，能深層清潔並發揮鎖水保濕功效，讓頭皮回復油水平衡，改善皮脂分泌過量問題，就很適合容易流汗油頭的妳，維持一整天頭皮的清爽。至於乾性或因為染燙而受損髮質，則可以選用月見草洗髮精，溫和潔淨加上極致保濕配方，讓秀髮逐漸恢復健康。

洗髮之後，同樣也要依照髮質，使用適合的潤髮或護髮產品，尤其是髮質較為脆弱的秀髮，更需要細心呵護。例如幼細髮質，可以使用柑橘橙花潤髮乳或迷迭香薄荷潤髮乳，讓秀髮更為柔順；乾性及染燙受損髮質的，則可以選擇蜂蜜木槿花賦活潤髮乳深層潤髮，預防髮絲斷裂。

台灣代理John Masters Organics的安垛更建議，除了重視清潔之外，平日保養照顧也很重要。以惱人的頭皮問題來說，每次洗髮完畢，可以使用深層頭皮護理噴霧，噴在頭皮上輕輕按摩吸收，維持頭皮健康；頭皮敏感情況比較嚴重的，每週還可以再用深層頭皮淨化精華滴2-4滴在頭皮上按摩，作為加強保養。

至於髮絲部分，每週2次以玫瑰杏桃修護髮膜加強修護，可以避免頭髮分岔斷裂；平常出門前，更可以用免沖洗的玫瑰杏桃精華乳改善毛躁現象，讓頭髮健康而且乖乖聽話，就是這麼簡單！

品牌官網：https://www.endro.tw/

品牌櫃位

美麗華百樂園漾館2F 安垛小姐專櫃

台北市中山區敬業三路20號2樓

電話: 02-25333310

京站百貨台北店B1 好感生活專櫃

台北市大同區承德路一段1號B1

電話: 02-21828888-9192

京站百貨小碧潭店5F 好感生活專櫃

新北市新店區中央路157號5樓

電話: 02-89137719-9065