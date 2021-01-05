▲泰國近日有對新人舉辦婚禮，但女子一看卻發現「新郎是她老公」，讓她超傻眼，怒揭渣男事蹟。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

陌生人辦婚禮！她一看新郎「怎是我老公」 怒揭渣男事蹟

能和心愛的另一半一起攜手步入禮堂，邁向婚姻，對新人們來說是再幸福不過的事了，但近日泰國就有一對新人歡喜結婚，豈料新郎竟被爆出「並非首次結婚」，原來他先前才和正宮辦過婚禮，正宮相當氣憤、看不下去，便決定公開渣男的事蹟，希望別再有下個受害者。

根據《中國報》報導，泰國一名25歲的女子苗苗（Miu，化名）在2019年與丈夫結婚，雖然當時男方的家屬都沒有到場一同參與，只有新郎的3名友人出席，但女方並不介意，還是選擇與丈夫結婚。

苗苗原以為能和老公就此過著幸福美滿的生活，豈料她的朋友最近在社群平台上看到一場婚禮，愈看愈怪，原來該婚禮上的新郎，竟然就是苗苗的老公，朋友看到後立刻將此事告訴苗苗，而她當下聽完也非常傻眼，仔細端看影片，發現真的是自己老公外遇了。

據報導，苗苗當時立刻傳訊息質問老公，還打了20多通電話，但對方都不回應，之後她決定詢問老公友人，這才知道老公確實又和其他女子結婚了。苗苗也表示，這整件事情發生以後，她不但沒有得到老公的解釋，也沒有獲得道歉。

苗苗提到，當時老公只向她說了「我很愛我的新妻子，想和新妻子住在一起」，聽完這番話也讓她相當心痛，但她並不怪那名女子，因為對方也被瞞著，不知道老公已婚，但她還是想將此事公諸於世，希望其他人都能小心、遠離渣男。（編輯：郭佩蓉）

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