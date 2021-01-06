日本「唐吉訶德」即將來台！首間店選這天落腳西門商圈

旅日必去的購物名店插旗台灣！日本零售品牌專賣店「激安の殿堂唐吉訶德」宣布，將在1月19日在台北西門商圈開設全台首間24小時「DON DON DONKI」，延續品牌一貫獨特的陳列風格，讓來選購的消費者，就算不能出國前往日本，都能用合理的價格自台灣就買到日本直送或日本製造的各式產品。

PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS（PPIH）集團旗下的台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司，5日宣布，日本品牌專賣店「DON DON DONKI」，將在 2021 年 1 月 19 日於台北西門商圈開設台灣首店，將以優惠的價格提供日本製造或直送的商品給台灣消費者。

而首間店選在西門商圈，為的就是更加靠近年輕人，另外也為了顧及各式消費族群，商場內設立多種類的產品，滿足各個年齡層消費者的購物慾望，PPIH集團表示，「DON DON DONKI」在全球設有超過 637 間店舖，近年持續於新加坡、泰國和香港等市場展店，未來也將繼續創造具有國際競爭力的店鋪通路，穩步推動包括台灣在內的海外展店，讓各地的消費者能用合理的價格買到日本的農、畜、水產品，藉此協助提高日本品牌產品的知名度以及為消費市場做出貢獻。

「DON DON DONKI」不僅打造3層樓的購物大空間，同時也看準台灣人的消費習慣，除了設點在便利性極高的西門商圈之外，還秉持24小時的營業模式，讓顧客能夠不限時間進商場購物，還進一步提供台灣市場獨有販賣生鮮活貝類的限定服務。

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