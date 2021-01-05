兩隻小貓獲救後超害羞不親人　狗狗主動靠近：讓我來照顧！

紐約一間收容所接獲一對2個多月大的小浪貓，由於牠們不親人又需要隨身照顧，志工阿莎Asa立刻提供寄養的協助，但是小貓完全不想接近人類，正當阿莎感到傷腦筋時，她的狗狗「Kona柯納」決定挺身而出，主動照顧這對可愛的小貓咪！

7歲的柯納曾經也是一隻寄養的狗狗，當時牠與另外3隻小狗一起被救援後，在阿莎的家找到永遠的家人，阿莎發現牠個性溫和又非常喜歡貓咪，只要阿莎帶回寄養小貓，柯納總是興奮地圍繞小貓打轉。由於日前阿莎剛剛成功送養三隻小黑貓，柯納正感到失落時，三花小虎斑「Blair布萊兒」與手足橘貓兄弟「Chester切斯特」先後來到阿莎的家，讓柯納感到相當高興！由於不曾與人接觸，一開始布萊兒總是害羞地躲起來，但是熱情的柯納決定要給小貓滿滿的愛，堅持跟著牠、陪在身邊為牠舔毛，當天就收服了害羞的布萊兒，而隔天切斯特抵達時，也因為太害怕不敢走出運輸籠，柯納毫不猶豫鑽進籠子陪伴，好像在告訴牠：「別怕，有本汪照顧你！」。

雖然2隻貓咪親訓的速度緩慢，但是柯納像是使出魔法一樣，很快就取得小貓們的信任，甚至在牠的鼓勵之下貓咪漸漸願意讓阿莎摸摸並且變得自信，現在兩隻小貓每天都窩在柯納的懷裡呼嚕撒嬌，讓阿莎笑說即使是害羞的小貓，也無法抗拒柯納滿滿的愛呢！現在一起來看看牠們的影片吧！（編輯：陳珮瑜）