浪狗闖進足球比賽湊熱鬧　被球員抱離並順便收養牠！

到底是怎麼進來的呢？狗狗充滿活力又古靈精怪，常常不看場合就歡快地開始奔跑或睡覺，讓該地管理者感到既好笑又無奈！某日南美洲的玻利維亞正進行當地的足球比賽，不料一名不速之客大膽闖入，更在激烈萬分的球場上閒晃了三分鐘，讓我們一起看下去吧！

照片乍看是一張正常的球場空拍圖，但在仔細一看，該是熱血沸騰、分秒必爭的球場上，左下角竟有一隻悠閒的狗狗，且這隻狗狗嘴裡叼著不知從哪得來的足球鞋，硬生生在爭分奪秒的球場上，快樂地奔跑了三分鐘！

球員們趕緊先停下比賽，並靠近狗狗要將牠帶離，畢竟在這樣熱火朝天的球場上，一個不慎就可能會傷到浪浪。一開始大白狗不太想配合，還耍賴似地躺在草地中間，任憑球員們左右翻牠，就是不肯起身，後來當地球隊的球員突然一個發力，將牠迅速抱起帶離球場，其餘隊員也摸摸狗狗的頭，以示安慰！

而這一切恰恰好被媒體紀錄下來，整個事件在網路上廣為流傳，這隻白色的浪浪在當地開始變得有名起來。不幸的是在比賽結束幾天後，有網友在路邊看到牠，且似乎因為被車撞到，狗狗的狀況不是很好，網友趕緊將現況PO上社團，而此社團就是當初抱牠出場球員的球隊社團。球迷們都對此事件非常熟悉，也會狗狗的情況非常關切。

後續被當地的動物保護處給救回，再細心的照料下，浪浪恢復狀況也非常良好。而當初抱牠離場的球員聽到此消息，決定在他完成比賽後就回來收養牠，而狗狗現在叫做Cachito，球員履行了他的承諾，現在正與Cachito快樂地一起生活！（編輯：李惠婷）