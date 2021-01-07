襪子的銀夾有啥用？網一聽「真實用途」茫掉：怎麼不早說

在新買的襪子上，除了有固定的縫線之外，前後兩端還會有小銀夾，許多都以為只是用來固定襪子的，但事實並非如此。近日，就有網友提出疑問，「迷你銀夾到底幹嘛用的？」貼文一出，也釣出達人來解釋「真正用途」，讓不少網友直呼「活了40幾年才知道！」

原PO在《爆廢公社二館》表示，每次拆開新襪子，除了固定縫線吊牌外，頭尾兩端都會有「迷你銀夾」給固定住，尤其V字型還刺刺的設計，讓他看了相當困惑，因此發文提問「迷你銀夾到底幹嘛用的？」

貼文一出，就有達人出面解釋，這個小銀夾看似多此一舉，其實它的功用超貼心，「把小銀夾掰直，將小銀夾穿過縫線和吊牌之間，並捏著它旋轉數圈，縫線就會自動斷開」、「扭開扣住襪子的尼龍線用的」、「拆線用，以前有看電視教過，都是乖乖拿剪刀」。

這也讓其他網友忍不住驚呼，「真假！原來我一直誤會它了」、「我現在才知道啊，一直覺得這個垃圾很煩」、「拆線？襪子我用剪刀弄了30多年」、「一直以為只是固定襪子用的而已」、「原來如此，都沒注意到」、「怎麼不早說，害我每次拆襪子都在那找剪刀」、「原來小銀夾真有用途阿」、「這我真的沒想到」。（編輯：許智超）

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