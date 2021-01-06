新年驚見4寶進行「邪教儀式」　媽嘆：小孩別跟貓一起養！

「有聽過一則都市傳說嗎？千萬不要把小孩跟貓一起養，不然小孩也會變成貓！」網友Visa Chang新年當天早起時，突然驚見暖爐前圍著「四小寶」默默地進行「邪教儀式」，由於這「圍爐」畫面太好笑她只好分享在貓咪社團，果然立刻引起轟動！

Visa Chang表示元旦當天她忘記關掉鬧鐘，被吵醒後發現5歲的女兒跟3隻愛貓「阿呆」、「阿水弟」以及「張小花」已經圍在暖爐前「烤火」，全部閉著眼睛取暖的模樣實在太搞笑，讓她忍不住拍了下來。3隻貓平時都很喜歡吹暖氣，鬼靈精怪的牠們甚至會坐在暖爐前喵喵叫，看看小貓奴再將視線轉回暖爐，然後小貓奴就會「覺得主子冷」主動去開啟暖氣，非常懂得滿足主子的需求。因此當天Visa Chang看到四小寶一起吹暖爐的模樣雖然不意外，但也有感而發地表示女兒已經越來越像貓，最後為了避免對眼睛造成影響，只讓他們待了15分鐘就換開另一台暖風扇。

Visa Chang笑說3隻貓咪很會使喚小貓奴，但也許是女兒從娘胎裡就跟貓咪一起長大，因此牠們跟女兒的感情很要好，尤其阿水弟雖然是家裡的「打架王」，但總是任由女兒隨便撸隨便抱，還會在小貓奴玩扮家家酒遊戲時擔任「職業來賓」，配合度極高讓女兒經常在幼稚園炫耀自家的貓咪有多棒！Visa Chang強調這3隻貓一隻是被棄養、一隻在水溝撈到，還有一隻是朋友到山上撈回母貓生的小貓，全都是領養來的，一直帶給全家人各種歡樂！

她將貓咪與女兒進行「新年第一次的邪教儀式」的照片分享在貓咪社團後，許多網友都笑噴表示：「這四隻太可愛惹」、「每隻都一樣呀！我分不出來，都有“毛”」、「好可愛的邪教儀式」、「穿衣服的那位是貓教主吧！」、「完了，我第一眼居然覺得右上角的是小孩」、「想要申請入會」。（編輯：陳珮瑜）