影／買新床貓皇完全不領情　奴才「一妙招」立刻解決！

市面上有各式各樣的貓窩，琳瑯滿目地讓奴才眼花撩亂，總是在不知不覺中掏出自己的錢包，把這些「酷東西」通通搜羅回家！但這些新奇古怪的貓窩，貓皇們真的喜歡嗎？Instagram＠edison_yang_yang家的兩隻貓貓就要大聲的告訴大家：「我們不喜歡！」，但原先要變成灰塵搜集器的貓窩，在主人一個妙點子下，終究是發揮出自己的功用了，讓我們一起來看看吧！

這隻可愛的貓貓叫唬迪，是美國短毛貓與曼赤肯短足貓結合產出的結晶。牡羊座男孩唬迪長到快一歲時，行動一點都不像牠的星座一般，反而比其他貓更加沉穩寧靜，變得慵懶不好動，甚至面對逗貓棒都一副興致缺缺的狀態。奴才們非常擔心，故毅然決然再養一隻貓貓來陪伴唬迪，就這樣，同父異母的兄弟：咘魯，從此強勢登場！

小咘魯來到這個家時正逢唬迪剛結紮完，原擔心個性會因此有些轉變，變得兇狠、或排斥其他人事物，但沒想到所有擔憂都沒有發生，面對小小的咘魯，唬迪完完全全沒有生氣，對咘魯像自己親兒子一般寵愛，奴才買來要送唬迪的禮物，牠也通通讓給小咘魯，頗有孔融讓梨的風範。而這天奴才又買了一個棉被造型的貓窩回來，這次唬迪不意外地沒有爭著睡，但原因不是所謂的兄友弟恭，而是牠根本就不喜歡！

主人一個神奇的腦迴路，拯救了未來道路灰暗的棉被型貓窩，不僅是影片中的小咘魯會去睡，唬迪現在對於這個有特別「加料」的窩也是愛不釋手，果然貓界三法寶之一的紙袋無人能敵啊！若對這兩隻可愛的貓貓有興趣，也歡迎追蹤牠們和主人的Instagram，一起守護牠們的未來吧！（編輯：李惠婷）

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