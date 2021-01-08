天冷一堆人不拿暖暖包了？網曝「2致命缺陷」：有夠煩躁

▲寒流來襲，就有女網友提問「為什麼感覺用暖暖包的人變少了？」對此，就引來不少人曝光致命原因。（示意圖／翻攝自Pixabay ）

寒流來襲，全台多個縣市面臨6度以下低溫，不少人也開始拿出保暖衣物禦寒。不過，就有女網友指出，自己上班時拿出暖暖包想暖手，卻被不少同事以懷念的眼神看待，讓她好奇提問「為什麼感覺用暖暖包的人變少了？」對此，就有許多過來人曝光原因。

原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示近期氣溫下降許多，於是她便拿出暖暖包想暖手，但一掏出同事全都露出懷念的表情，「好像看到童玩一樣，這樣真的很復古嗎？」這也讓她不解是否因大家都改穿機能衣或羽絨，才導致身邊使用暖暖包的人變少，好奇發問「為什麼感覺用暖暖包的人變少了？」

問題一曝光，隨即引來許多網友討論，不少人指出「效果不佳」是一大因素，「因為沒有用阿！冷不多穿浪費錢買那些」、「效果不好又麻煩，我家也囤了不少，但不會想用」、「現在有發熱衣的關係吧」、「只有剛從口袋拿出來那陣子會熱，覺得煩躁」、「好多年沒用了，一次性物品不環保」。

另外「台灣冬天冷機會變少」也是關鍵，直言「不那麼好用，加上現在冬天冷的機會不多就沒那麼需要，連大衣都很少搬出來了QQ」、「台灣這種冷已經很eazy了」、「覺得台灣不怎麼冷沒什麼用的必要」。

但亦有不少使用者跳出來反駁，還有人認為女孩生理期來時，暖暖包是拿來熱敷、舒緩經痛的好物，「這幾天寒流來，幾乎每天用一個」、「敷容易痠痛的地方，還滿舒服的啊」、「這幾天冷到將幾年前的庫存暖暖包挖出來用，幸好還會熱」、「看便利商店和藥妝店都在賣怎麼可能少人用」、「有嗎？我同事很多人用耶」。（編輯：陳雅雲）

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